Japón se despide de la serie 500 del Shinkansen, el primer tren bala del mundo en operar a 300 km/h

Se ha confirmado la retirada definitiva de la serie 500 del Shinkansen, el primer tren de alta velocidad en Japón que alcanzó los 300 km/h en servicio comercial. Repasamos los emblemáticos modelos que han marcado hitos en la evolución de las líneas Tōkaidō, San’yō y Kyūshū.

El éxito de los trenes temáticos con personajes populares

Serie 500 (1997-2027, 300 km/h)

La compañía JR West ha anunciado que la serie 500 dejará de operar de forma definitiva en enero de 2027 debido al envejecimiento de su estructura. Desarrollado por la propia empresa e introducido en 1997, este modelo batió el récord mundial de velocidad del momento al alcanzar los 300 km/h en el servicio comercial de la línea San’yō Shinkansen (entre Shin-Ōsaka y Hakata). Su diseño exterior se caracteriza por un cuerpo redondeado aerodinámico y un morro afilado que recuerdan a la estructura de un avión.



Shinkansen serie 500: el “Shinkansen Hello Kitty”. (PhotoAC)

Tras ser retirado del servicio regular, el Nozomi operó principalmente bajo el nombre “Kodama” en el tramo de la línea San’yō Shinkansen. Durante este periodo, también ganaron una gran popularidad sus modelos de eventos por tiempo limitado, decorados con imágenes del anime Neon Genesis Evangelion y del personaje Hello Kitty.



Shinkansen serie 500: el “500 Type Eva”. (Foto AC)

Cronología de los modelos del Shinkansen en las líneas Tōkaidō, San’yō y Kyūshū

A continuación se detallan los otros modelos que han prestado servicio en las líneas Tōkaidō, San’yō y Kyūshū (la velocidad indicada corresponde a la de su debut inicial).

Serie 0 (1964-2008, 210 km/h)



Shinkansen serie 0. (PhotoAC)

Fue el modelo de primera generación de la línea Tōkaidō Shinkansen, inaugurada justo antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. En los inicios del servicio, el tren Hikari conectaba Tokio y Shin-Ōsaka en 4 horas. Bautizado como el “superexpreso de los sueños”, se consolidó en la vida diaria de los japoneses como el transporte que simbolizó el período de alto crecimiento económico del país.

Serie 100 (1985-2012, 220 km/h)



Shinkansen Serie 100. (PhotoAC)

Se introdujo a finales de la era de los Ferrocarriles Nacionales Japoneses (JNR) como el sucesor de la serie 0, incrementando la velocidad máxima en 10 km/h. Fue el primer tren de alta velocidad en incorporar coches de dos pisos en su composición.

Serie 300 (1992-2012, 270 km/h)



Shinkansen serie 300. (PhotoAC)

Este modelo logró aumentar su velocidad gracias a la reducción de peso que suponía el uso de aleación de aluminio en su carrocería. Con su debut se creó el servicio Nozomi, aún más rápido que el Hikari, algo que permitió recortar el tiempo de viaje entre Tokio y Shin-Ōsaka en unos 30 minutos, fijándolo en 2 horas y 30 minutos.

Serie 700 (desde 1999, 285 km/h)



Shinkansen serie 700. (PhotoAC)

Su desarrollo se basaba en la herencia tecnológica de las series 300 y 500. Con el fin de reducir la resistencia aerodinámica al entrar en los túneles, se diseñó un morro delantero con una forma muy peculiar que le valió el afectuoso apodo de kamonohashi (“ornitorrinco”).



El Shinkansen serie 700 de la Línea San’yō: el Hikari Rail Star. (PhotoAC)

Serie 800 (desde 2004, 260 km/h)



Shinkansen serie 800. (PhotoAC)

Este modelo se incorporó a la línea Kyūshū Shinkansen coincidiendo con la inauguración de su primer tramo parcial en 2004. En la actualidad, opera bajo el nombre de servicio Tsubame entre las estaciones de Hakata y Kagoshima-Chūō.

Serie N700/Serie N700A (desde 2007, 300 km/h)

Serie N700S (desde 2020, 300 km/h)



Shinkansen serie N700S. (PhotoAC)

Fue desarrollado como el tren sucesor de la serie 700. Gracias a él, el tiempo de trayecto del Tōkaidō Shinkansen entre Tokio y Shin-Ōsaka se redujo en 5 minutos, quedando en dos horas y 25 minutos. Actualmente se está realizando una implantación progresiva de la serie N700S, diseñada como una versión optimizada de la serie N700 original.



El Shinkansen de las líneas San’yō y Kyūshū, el Mizuho serie N700-7000, que opera entre Shin-Ōsaka y Kagoshima-Chūō. (PhotoAC)

Serie N700S 8000 (a partir de 2022, 260 km/h)



El Kamome Shinkansen de la línea Nishi-Kyūshū. (PhotoAC)

Presta servicio en la línea Nishi-Kyūshū Shinkansen bajo el nombre de Kamome, y cubre el tramo entre Takeo-Onsen y Nagasaki. Mediante su conexión coordinada con el tren expreso limitado de la red convencional Relay Kamome, enlaza Hakata y Nagasaki en un tiempo mínimo de una hora y 20 minutos.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: la serie 500 del Shinkansen – PhotoAC.)