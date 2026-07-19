El valor catastral más alto de Tokio sigue siendo la zona frente a Kyūkyodō, en Ginza

El distrito de Ginza (Tokio) no solo es uno de los lugares más emblemáticos de la metrópoli para los japoneses, sino también un destino muy frecuentado por los extranjeros. Frente a Kyūkyodō, una tienda de papelería tradicional japonesa, el valor catastral del suelo (rosenka) se ha mantenido en la cúspide durante décadas.

Un terreno del tamaño de una postal, valorado en 790.000 yenes

El 1 de julio, la Agencia Nacional de Impuestos de Japón publicó los valores de referencia catastral de los terrenos para el año 2026 (con fecha de referencia del 1 de enero), los cuales sirven de base para el cálculo de los impuestos sobre sucesiones y donaciones. El valor de evaluación de los “terrenos estándar”, que incluye tanto zonas residenciales como comerciales, aumentó una media nacional del 2,9 % respecto al año anterior, encadenando cinco años consecutivos de subidas. Se considera que este incremento se debe a factores como la creciente demanda de vivienda, concentrada principalmente en las áreas urbanas, y al desarrollo de centros turísticos orientados a los visitantes extranjeros.

El valor catastral más alto se registró frente a la papelería Kyūkyodō, en Ginza 5-chōme (distrito de Chūō, Tokio), el cual alcanzó los 53.360.000 yenes por metro cuadrado. Con un incremento del 11,0 % en comparación con el año anterior, revalidó su liderazgo por 41.º año consecutivo. Esto significa que una superficie de terreno equivalente al tamaño de una tarjeta postal tiene un valor de 790.000 yenes.

El auge del turismo internacional impulsa los precios

Los tres mayores incrementos en el valor de referencia catastral máximo registrado por las delegaciones de hacienda de todo el país correspondieron al pueblo de Hakuba (32,7 %) y al de Nozawaonsen (31,3 %), ambos en la prefectura de Nagano, seguidos por la ciudad de Furano (28,0 %), en Hokkaidō; todas ellas son áreas de estaciones de esquí muy populares. En los últimos años, numerosos esquiadores y practicantes de snowboard de todo el mundo acuden a estos lugares atraídos por la excelente calidad de su nieve polvo.

El cuarto mayor incremento se localizó en la avenida Kaminarimon-dōri, en Asakusa (distrito de Taitō), un lugar que se ha convertido en un auténtico emblema de Tokio para los turistas extranjeros. La popularidad del turismo receptivo ha estimulado la apertura de hoteles y el desarrollo de complejos comerciales, un fenómeno que está impulsando aún más el encarecimiento del suelo.



Frente a Kaminarimon, en Asakusa. (PhotoAC)

Las grandes metrópolis de Tokio, Osaka, Yokohama, Nagoya y Fukuoka ocuparon los cinco primeros puestos de la clasificación de los valores de referencia catastral más altos entre las capitales de prefectura. Por el contrario, los cinco puestos más bajos correspondieron a Akita, Yamaguchi, Matsue (prefectura de Shimane) y Tottori —ciudades todas ellas alejadas de las grandes áreas metropolitanas—, a las que se sumó Maebashi (prefectura de Gunma), en la región norte de Kantō. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en Saga (17,0 %) y Morioka (prefectura de Iwate, 13,0 %), un incremento que se atribuye al impacto de los proyectos de reurbanización de sus alrededores.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: frente a la papelería Kyūkyōdō, en Ginza, Tokio - Jiji.)