Aumentan las estafas comerciales a personas de edad avanzada con demencia

Las consultas por compras innecesarias impuestas a personas de la tercera edad con demencia mediante venta a domicilio o telemarketing han aumentado por quinto año consecutivo y alcanzan su segundo nivel histórico.

A la persona afectada le resulta difícil darse cuenta de que ha sido víctima de un fraude

Según el Libro Blanco del Consumidor de 2026 de la Agencia de Asuntos del Consumidor, el número de consultas realizadas por personas mayores con demencia y sus familiares a los centros de consumo de todo el país ascendió a 10.020 en 2025, lo que supone un aumento por quinto año consecutivo. Desde que la agencia comenzó a recopilar estadísticas anuales en 2007, se trata del nivel más alto registrado desde 2013, año en el que destacaron las prácticas comerciales unilaterales de “envío de productos no solicitados”.

El informe cita casos como el de una madre anciana con demencia que, mientras se encontraba sola en su domicilio, recibió la visita de un vendedor y fue inducida a comprar productos de salud y un edredón de alto precio. Se señala que las personas con demencia no pueden comprender adecuadamente los productos y servicios, y tienden a realizar compras siguiendo las recomendaciones de los vendedores.

Además, las propias personas afectadas suelen carecer de conciencia de haber sido víctimas de un abuso, por lo que, en muchos casos, son sus familiares u otras personas de su entorno quienes detectan la anomalía y acuden al Centro de Atención al Consumidor. De las consultas registradas en el 2025, solo el 25,8 % fueron presentadas por la propia persona afectada, mientras que el 74,2 % restante correspondió a terceros.

Por otra parte, si se analizan las consultas por tipo de venta o compra, la “venta a domicilio” y la “captación telefónica” representan el 45,2 %. No se trata de compras realizadas por voluntad propia, sino de situaciones en las que se recibe una oferta comercial unilateral por parte de los vendedores, y en algunos casos existe la posibilidad de que se haya sido víctima de estafas específicas.

En lo que respecta a las prácticas de venta agresivas y los problemas de los consumidores, se ha promulgado la Ley de Transacciones Comerciales Específicas, que obliga a la divulgación de información relevante. Aunque un responsable de la agencia afirma que “no todos los casos objeto de consulta infringen dicha ley”, señala que “hay que prestar atención” al aumento del número de consultas a medida que avanza el envejecimiento de la población.

Material de referencia (en japonés)

Libro Blanco del Consumidor de 2026, Agencia de Asuntos del Consumidor.

(Imagen del encabezado: Photo AC.)