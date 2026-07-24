Estudio sobre la fatiga estival: el cansancio y la falta de motivación lastran el rendimiento laboral

A partir de este verano, los días en los que la temperatura máxima alcance o supere los 40 grados pasarán a denominarse oficialmente “días de calor extremo”. El pronóstico trimestral de la Agencia Meteorológica de Japón advierte que julio y agosto registrarán temperaturas asfixiantes.

Tras la temporada de lluvias, llega la época de la fatiga estival

Según un estudio realizado a principios de junio por la consultora Mynavi a una muestra de 20.045 trabajadores fijos de entre 20 y 50 años en todo el país, el 38,1 % de los encuestados afirmó haber sufrido natsubate (fatiga estival) en 2025. Si se tienen en cuenta los años anteriores, el porcentaje de personas que ha experimentado este problema en alguna ocasión asciende al 56,5 %, más de la mitad de la muestra. Ante la dureza de las recientes olas de calor extremo, se puede afirmar que la fatiga estival se ha convertido en un trastorno de salud muy habitual y cercano para la población activa.

Entre quienes sufrieron fatiga estival en 2025, el síntoma concreto más común fue el “cansancio extremo o sensación de fatiga” con un 51,0 %, seguido de la “falta de motivación” con un 40,8 % y la “pérdida de apetito” con un 39,3 %.

Asimismo, el 64,4 % de los afectados en 2025 declaró que este estado “afectó a su trabajo”, con testimonios que apuntan a que “la pérdida de concentración redujo la eficiencia en las tareas”, “la falta de apetito conllevó desmotivación” o “el malestar durante el trayecto al trabajo o la jornada ralentizó el ritmo habitual”, lo que sugiere que este trastorno puede mermar seriamente tanto la vida cotidiana como el rendimiento laboral.

Por otra parte, el 70,2 % de los que padecieron fatiga estival el año pasado sintió en algún momento que “quería faltar al trabajo”. Sin embargo, de aquellos que deseaban ausentarse, solo el 38,1 % llegó a faltar al trabajo debido a la fatiga estival, lo que significa que más del 60 % de los empleados no llegó a tomarse un descanso pese a haber querido hacerlo.

Parece que la realidad laboral impone que, aun con problemas de salud o una notable pérdida de motivación, resulte sumamente difícil tomarse un respiro bajo el pretexto del natsubate...

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)