El Chūō Shinkansen, el tren ‘maglev’ de Japón, comenzará a funcionar como muy pronto en 2036

El proyecto del Chūō Shinkansen de levitación magnética, que conectará Tokio con Nagoya en un mínimo de 40 minutos, ya tiene perspectivas de iniciar las obras en todo el trazado. Se calcula que no entrará en servicio antes de 2036.

¿En qué consiste el proyecto del Chūō Shinkansen?

Se trata de una línea de unos 438 km de longitud total que unirá Tokio y Osaka y permitirá circular a una velocidad máxima de 505 km/h. Se construirá como ferrocarril de levitación magnética (maglev), tecnología que permite a los trenes flotar sobre la vía mediante fuerzas magnéticas para alcanzar grandes velocidades. El proyecto prevé cubrir el trayecto entre Shinagawa, en Tokio, y Nagoya en un mínimo de 40 minutos, y entre Shinagawa y Osaka en 67 minutos, entre 46 minutos y más de una hora menos que el actual Tōkaidō Shinkansen.

En 2011, el Gobierno aprobó el plan de construcción como línea alternativa al Tōkaidō Shinkansen, cuya frecuencia de trenes y capacidad de transporte se encontraban prácticamente saturadas y cuya infraestructura acusa ya envejecimiento. El calendario inicial preveía abrir el tramo Shinagawa-Nagoya en 2027 y el de Nagoya-Osaka en 2036.

1962: comienza el desarrollo



Vehículo experimental maglev utilizado en la antigua línea de pruebas de Miyazaki de los Ferrocarriles Nacionales Japoneses; 5 de julio de 1978, ciudad de Hyūga, prefectura de Miyazaki. (Kyōdō)

La tecnología maglev comenzó a desarrollarse en Japón en 1962. Se construyó una línea de pruebas de 7 km a lo largo de la costa de Nichinan, en la prefectura de Miyazaki, que en 1979 registró una velocidad máxima de 517 km/h.

1997: se completa la línea de pruebas de Yamanashi



Vehículo experimental en la línea de pruebas maglev de la prefectura de Yamanashi, el 12 de diciembre de 1997. (Jiji)

En 1997 se completó en la prefectura de Yamanashi una nueva línea de pruebas que podría integrarse en el futuro Chūō Shinkansen. Tras sucesivos ensayos orientados a la futura explotación comercial, en 1999 alcanzó, tripulado, el entonces récord mundial de 552 km/h.

“Disminuirá el caudal del río Ōi”



El río Ōi a su paso por la prefectura de Shizuoka. (Photo AC)

En 2014, JR Central inició las obras del tramo Shinagawa-Nagoya. Sin embargo, Kawakatsu Heita, entonces gobernador de la prefectura de Shizuoka, expresó su preocupación por que las obras de los túneles redujeran el caudal de la cuenca del río Ōi y se opuso a iniciar los trabajos en el territorio prefectural mientras no se adoptaran medidas suficientes. Las negociaciones entre JR Central y la prefectura de Shizuoka se estancaron, lo que retrasó considerablemente la fecha prevista de apertura.

Shizuoka cambia de postura y permite las obras



Obras de un túnel del Chūō Shinkansen en la prefectura de Kanagawa, 15 de enero de 2024. (Jiji)

En mayo de 2024, tras la dimisión de Kawakatsu, el gobernador Suzuki Yasutomo, que le sucedió en el cargo, avanzó las conversaciones con JR Central sobre las medidas medioambientales, y en julio de 2026 anunció su disposición a permitir el inicio de las obras del maglev dentro de la prefectura. Se prevé que las obras en Shizuoka duren más de diez años; incluso si comienzan antes de finalizar 2026 la apertura no se produciría, como muy pronto, hasta 2036. Otros tramos también acumulan retrasos, por lo que la apertura podría aplazarse aún más.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: vehículo experimental mejorado de la serie L0 del maglev, cedida por JR Central - Jiji.)