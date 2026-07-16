El palmarés de Kamiji Yui: la primera tenista japonesa en conseguir el Grand Slam de carrera

Deporte

La tenista en silla de ruedas Kamiji Yui, que pese a sus escasos 143 centímetros de estatura compite a nivel mundial, ha logrado tanto el Grand Slam como el Golden Slam, al igual que Kunieda Shingo y Oda Tokito en la categoría individual masculina.
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Una ansiada victoria en el torneo individual de Wimbledon

El 11 de julio se celebró en el All England Club, a las afueras de Londres, el torneo de tenis de Wimbledon en la categoría de silla de ruedas. En la final individual femenina, Kamiji Yui se impuso con claridad a la holandesa Diede de Groot por 6-0 y 6-0, logrando así su primer título.

Kamiji ha conquistado su duodécimo título individual en los cuatro Grand Slams. Desde que se proclamara campeona en Roland Garros en 2014, ha acumulado tres títulos en el Abierto de Australia, cinco en Roland Garros y tres en el Abierto de Estados Unidos. Aunque logró llegar a la final de Wimbledon en las ediciones de 2022 y 2025, no consiguió alzarse con el título, pero en su décimo intento ha cumplido por fin su gran sueño.

Con esta primera victoria en Wimbledon, se ha convertido en la primera tenista japonesa en conseguir el Grand Slam de carrera, es decir, ganar los cuatro grandes torneos de tenis. Además, dado que también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024, ha logrado la hazaña del Golden Slam de carrera.

Resultados de Kamiji en los cuatro grandes torneos de tenis (individuales)

★ Campeona    ☆ Subcampeona

  Abierto de Australia Roland Garros Wimbledon Abierto de EE. UU.
2026      
2025
2024     No celebrado
2023  
2022  
2021  
2020 No celebrado
2019  
2018    
2017  
2016       No celebrado
2015   No celebrado
2014 No celebrado

Kajima había logrado un Grand Slam anual al ganar los cuatro grandes torneos en 2014 en la modalidad de dobles, y consiguió el Golden Slam de carrera con la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Resultados de Kamiji (en dobles) en los cuatro grandes torneos de tenis

★ Campeona    ☆ Subcampeona

  Abierto de Australia Roland Garros Wimbledon Abierto de EE. UU.
2026  
2025      
2024 No celebrado
2023
2022
2021  
2020 No celebrado
2019        
2018
2017  
2016 No celebrado
2015  
2014

Perfil de Kamiji Yui

Nació el 24 de abril de 1994 en la prefectura de Hyōgo. Padece espina bífida latente congénita. Comenzó a practicar tenis en silla de ruedas a los diez años, y disputó su primer partido oficial a los once. En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, en los que participó cuando era estudiante de tercer año de instituto, llegó a cuartos de final. En 2014 ganó su primer título individual en un Grand Slam, en Roland Garros. En los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2021 ganó la medalla de plata, y en los Juegos Paralímpicos de París de 2024 se alzó con el doble título, tanto en individuales como en dobles.

Material de referencia

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: Kamiji Yui sostiene el trofeo tras haber logrado su primer título en Wimbledon – AFP / Jiji.)

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