La selección japonesa de voleibol masculino, una fuerza dominante en la Liga de Naciones de 2026

La selección japonesa de voleibol masculino, una fuerza dominante en la Liga de Naciones de 2026Deporte
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El conjunto japonés se impone
La edición anual de la Liga de Naciones de Voleibol se está disputando en distintas sedes de todo el mundo entre el 10 de junio y el 2 de agosto. La fase de grupos se ha celebrado durante tres semanas en nueve países, con la participación de 18 selecciones nacionales divididas en tres grupos de seis equipos. La última ronda de esta fase tendrá lugar del 15 al 19 de julio en Serbia, Estados Unidos y Japón.
La ciudad de Osaka acoge el grupo 9, en el que compite la potente selección japonesa masculina, conocida como Ryūjin Nippon. El nombre del equipo significa “dios dragón”, y llega a esta última ronda tras mantenerse invicto en las dos anteriores, con un balance de ocho victorias y ninguna derrota. Según la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), Japón ocupa el cuarto puesto del ranking mundial a fecha del 16 de julio. Sin embargo, durante esta edición del torneo, los Ryūjin ya han derrotado a potencias como Polonia, número uno del mundo, y Estados Unidos, que ocupaba la cuarta posición cuando ambos equipos se enfrentaron.
El 15 de julio, Japón se enfrentó a la segunda selección del ranking mundial, Italia, en el partido que abrió la competición del grupo 9 durante la tercera semana del torneo. Los Ryūjin Nippon se impusieron tras un disputado encuentro que se resolvió en cinco sets, mantuvieron su impecable balance de nueve victorias y ninguna derrota y se convirtieron en el primer equipo en asegurar su clasificación para la fase final, que se disputará en Ningbo (China) del 29 de julio al 2 de agosto. Los aficionados confían ahora en que el equipo prolongue su condición de invicto gracias a los potentes saques y remates de figuras como Takahashi Ran, Ishikawa Yūki y Nishida Yūji.
A continuación presentamos a los integrantes de la selección japonesa masculina de voleibol durante la tercera semana de competición de la Liga de Naciones.
Los miembros de Ryūjin Nippon 2026
En total, hay 36 miembros inscritos en la selección nacional. Los siguientes 16 (incluidos 2 jugadores suplentes) son los que han sido convocados oficialmente para disputar la ronda de Osaka de la Liga de Naciones de Voleibol, que se celebrará del 15 al 19 de julio. (La lista está actualizada a fecha del partido del 15 de julio contra Italia.)
Entrenador
Laurent Tillie
Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1963
Trayectoria como entrenador: Tras desarrollar su carrera como jugador profesional entre 1980 y 2001, fue entrenador del AS Cannes entre 2001 y 2012. También dirigió las selecciones nacionales de la República Checa (2005-2006) y de su Francia natal (2012-2021), con la que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021. Posteriormente entrenó a los Panasonic Panthers (actual Osaka Bluteon) entre 2020 y 2024, antes de ser nombrado seleccionador de Japón en 2024.
Colocadores
Fukatsu Hideomi
Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1990
Estatura: 181 cm
Club: Wolfdogs Nagoya
Eiro Motoki
Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1996
Estatura: 192 cm
Club: Hiroshima Thunders
Opuestos
Nishida Yūji
Fecha de nacimiento: 30 de enero de 2000
Estatura: 186 cm
Club: Osaka Bluteon
Miyaura Kento
Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1999
Estatura: 190 cm
Club: Wolfdogs Nagoya
Rematadores exteriores
Ōtsuka Tatsunori
Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 2000
Estatura: 195 cm
Club: Powervolley Milano (Italia)
Tomita Shōma
Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1997
Estatura: 190 cm
Club: Osaka Bluteon
Takahashi Ran
Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 2001
Estatura: 188 cm
Club: Bogdanka LUK Lublin (Polonia)
Ishikawa Yūki (capitán)
Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1995
Estatura: 192 cm
Club: Ziraat Bankkart Ankara (Turquía)
Kai Masato
Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 2003
Estatura: 200 cm
Club: Osaka Bluteon
Centrales
Yamauchi Akihiro
Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1993
Estatura: 204 cm
Club: Osaka Bluteon
Nishimoto Keigo
Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 1998
Estatura: 188 cm
Club: Hiroshima Thunders
Larry Ik Evbade-Dan
Fecha de nacimiento: 18 de agosto de 2000
Estatura: 195 cm
Club: Osaka Bluteon
Líberos
Ogawa Tomohiro
Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1996
Estatura: 176 cm
Club: Bogdanka LUK Lublin (Polonia)
Yamamoto Tomohiro
Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1994
Estatura: 171 cm
Club: Osaka Bluteon
Reservas
Centrales
Onodera Taishi
Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1996
Estatura: 202 cm
Club: Suntory Sunbirds Osaka
Nishikawa Keitarō
Fecha de nacimiento: 14 de abril de 2000
Estatura: 195 cm
Club: Osaka Bluteon
Material de referencia
(Traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: el equipo Ryūjin Nippon posa para una foto de grupo tras su victoria en tres sets contra Italia en Osaka, el 15 de julio de 2026. © Kyōdō.)