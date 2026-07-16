La selección japonesa de voleibol masculino, una fuerza dominante en la Liga de Naciones de 2026

Los integrantes de Ryūjin Nippon, el equipo nacional de voleibol masculino de Japón, que llevan el nombre de “dios dragón”, están haciendo honor a su apodo en la edición de este año de la Liga de Naciones de Voleibol tras haber ganado nueve partidos consecutivos en la ronda de Osaka, celebrada del 15 al 19 de julio. Presentamos al equipo de este año.

El conjunto japonés se impone

La edición anual de la Liga de Naciones de Voleibol se está disputando en distintas sedes de todo el mundo entre el 10 de junio y el 2 de agosto. La fase de grupos se ha celebrado durante tres semanas en nueve países, con la participación de 18 selecciones nacionales divididas en tres grupos de seis equipos. La última ronda de esta fase tendrá lugar del 15 al 19 de julio en Serbia, Estados Unidos y Japón.

La ciudad de Osaka acoge el grupo 9, en el que compite la potente selección japonesa masculina, conocida como Ryūjin Nippon. El nombre del equipo significa “dios dragón”, y llega a esta última ronda tras mantenerse invicto en las dos anteriores, con un balance de ocho victorias y ninguna derrota. Según la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), Japón ocupa el cuarto puesto del ranking mundial a fecha del 16 de julio. Sin embargo, durante esta edición del torneo, los Ryūjin ya han derrotado a potencias como Polonia, número uno del mundo, y Estados Unidos, que ocupaba la cuarta posición cuando ambos equipos se enfrentaron.



A fecha del 16 de julio, las estadísticas de la Liga de Naciones colocan al japonés Takahashi Ran como el tercer máximo anotador del torneo de 2026, con 185 puntos. Además, ocupa también el tercer puesto en puntos de ataque (157) y puntos de saque (15). (© Kyōdō)

El 15 de julio, Japón se enfrentó a la segunda selección del ranking mundial, Italia, en el partido que abrió la competición del grupo 9 durante la tercera semana del torneo. Los Ryūjin Nippon se impusieron tras un disputado encuentro que se resolvió en cinco sets, mantuvieron su impecable balance de nueve victorias y ninguna derrota y se convirtieron en el primer equipo en asegurar su clasificación para la fase final, que se disputará en Ningbo (China) del 29 de julio al 2 de agosto. Los aficionados confían ahora en que el equipo prolongue su condición de invicto gracias a los potentes saques y remates de figuras como Takahashi Ran, Ishikawa Yūki y Nishida Yūji.

A continuación presentamos a los integrantes de la selección japonesa masculina de voleibol durante la tercera semana de competición de la Liga de Naciones.

Los miembros de Ryūjin Nippon 2026

En total, hay 36 miembros inscritos en la selección nacional. Los siguientes 16 (incluidos 2 jugadores suplentes) son los que han sido convocados oficialmente para disputar la ronda de Osaka de la Liga de Naciones de Voleibol, que se celebrará del 15 al 19 de julio. (La lista está actualizada a fecha del partido del 15 de julio contra Italia.)

Entrenador

Laurent Tillie

Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1963

Trayectoria como entrenador: Tras desarrollar su carrera como jugador profesional entre 1980 y 2001, fue entrenador del AS Cannes entre 2001 y 2012. También dirigió las selecciones nacionales de la República Checa (2005-2006) y de su Francia natal (2012-2021), con la que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021. Posteriormente entrenó a los Panasonic Panthers (actual Osaka Bluteon) entre 2020 y 2024, antes de ser nombrado seleccionador de Japón en 2024.

Colocadores

Fukatsu Hideomi

Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1990

Estatura: 181 cm

Club: Wolfdogs Nagoya

Eiro Motoki

Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1996

Estatura: 192 cm

Club: Hiroshima Thunders

Opuestos

Nishida Yūji

Fecha de nacimiento: 30 de enero de 2000

Estatura: 186 cm

Club: Osaka Bluteon

Miyaura Kento

Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1999

Estatura: 190 cm

Club: Wolfdogs Nagoya

Rematadores exteriores

Ōtsuka Tatsunori

Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 2000

Estatura: 195 cm

Club: Powervolley Milano (Italia)

Tomita Shōma

Fecha de nacimiento: 20 de junio de 1997

Estatura: 190 cm

Club: Osaka Bluteon

Takahashi Ran

Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 2001

Estatura: 188 cm

Club: Bogdanka LUK Lublin (Polonia)

Ishikawa Yūki (capitán)

Fecha de nacimiento: 11 de diciembre de 1995

Estatura: 192 cm

Club: Ziraat Bankkart Ankara (Turquía)

Kai Masato

Fecha de nacimiento: 25 de septiembre de 2003

Estatura: 200 cm

Club: Osaka Bluteon

Centrales

Yamauchi Akihiro

Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1993

Estatura: 204 cm

Club: Osaka Bluteon

Nishimoto Keigo

Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 1998

Estatura: 188 cm

Club: Hiroshima Thunders

Larry Ik Evbade-Dan

Fecha de nacimiento: 18 de agosto de 2000

Estatura: 195 cm

Club: Osaka Bluteon

Líberos

Ogawa Tomohiro

Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1996

Estatura: 176 cm

Club: Bogdanka LUK Lublin (Polonia)

Yamamoto Tomohiro

Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1994

Estatura: 171 cm

Club: Osaka Bluteon

Reservas

Centrales

Onodera Taishi

Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1996

Estatura: 202 cm

Club: Suntory Sunbirds Osaka

Nishikawa Keitarō

Fecha de nacimiento: 14 de abril de 2000

Estatura: 195 cm

Club: Osaka Bluteon

Material de referencia

Información procedente de la JVA, la FIVB y los medios de comunicación.

(Traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: el equipo Ryūjin Nippon posa para una foto de grupo tras su victoria en tres sets contra Italia en Osaka, el 15 de julio de 2026. © Kyōdō.)