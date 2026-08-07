‘Soar’, un nuevo tren de diagnóstico del Shinkansen, comenzará a circular en 2029

‘Soar’, un nuevo tren de diagnóstico del Shinkansen, comenzará a circular en 2029Sociedad
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Inspecciones a 320 km/h
Serie 927 Soar
El tren de la serie E927, apodado Soar, que JR East prevé incorporar a las líneas Tōhoku, Jōetsu, Hokuriku, Yamagata y Akita del Shinkansen, será el primer vehículo de inspección capaz de efectuar controles mientras circula a una velocidad máxima de 320 km/h. Además de contar con una función que detecta mediante sensores instalados en los bogies el grado de deformación de los raíles y la carga que soportan, dispondrá de un total de 48 cámaras en la parte delantera, la trasera, los costados y el techo. Estas cámaras captarán el estado de las catenarias, los túneles, los postes de catenaria y otras infraestructuras para facilitar la detección temprana de anomalías. Está previsto que entre en servicio durante el ejercicio fiscal 2029 como sucesor del actual East-i.
Serie 926 East-i
JR East introdujo en 2002 este tren de inspección basado en la serie E3, capaz de circular a 275 km/h. Circula de forma irregular en las líneas Tōhoku, Jōetsu, Hokuriku, Yamagata y Akita del Shinkansen.
Los trenes conocidos como “Doctor Yellow”
En las líneas Shinkansen de Tōkaidō y Sanyō también circulan trenes de diagnóstico populares apodados “Doctor Yellow”. Aunque casi nunca es posible viajar en ellos como pasajero, de vez en cuando se organizan eventos especiales que permiten subir a bordo.
Serie 923
Es un tren de diagnóstico desarrollado a partir de la serie 700. Circula de forma irregular por las líneas Tōkaidō y Sanyō Shinkansen, aproximadamente una vez cada diez días. Como nunca se sabe con certeza cuándo podrá verse, se ha ganado popularmente el sobrenombre del “Shinkansen amarillo de la suerte”. Su retirada está prevista para enero de 2027.
Serie 922
Fue un tren de inspección para las líneas Tōkaidō y Sanyō del Shinkansen, construido a partir de la serie 0. Estuvo en servicio hasta 2005 y actualmente se expone en el museo ferroviario Train Park Hakusan, en la ciudad de Hakusan, en la prefectura de Ishikawa.
Serie 925
Este tren de inspección circulaba por las líneas Tōhoku, Jōetsu y Hokuriku del Shinkansen. Se retiró en 2002 y fue sustituido por el East-i.
Material de referencia (en japonés)
- Renovación del tren de diagnóstico exclusivo del Shinkansen para ofrecer un transporte de alta velocidad más seguro y fiable, JR East.
- Inicio del desarrollo de un nuevo tren de diagnóstico exclusivo para el Shinkansen, JR East.
- Shinkansen de la serie 500 y Doctor Yellow: el último recorrido de 2027, JR Odekake Net.
- ¡Doctor Yellow ya puede verse en el parque ferroviario!, Train Park Hakusan.
Imagen del encabezado: diseño del nuevo tren de inspección del Shinkansen Soar, presentado por JR East; imagen cedida por JR East (Jiji Press).
(Traducido al español del original en japonés.)