‘Soar’, un nuevo tren de diagnóstico del Shinkansen, comenzará a circular en 2029

JR East incorporará un nuevo tren de diagnóstico para el Shinkansen durante el año fiscal 2029. Se encargará de detectar anomalías en los raíles, las catenarias y otros elementos mientras circula a gran velocidad.

Inspecciones a 320 km/h

Serie 927 Soar

El tren de la serie E927, apodado Soar, que JR East prevé incorporar a las líneas Tōhoku, Jōetsu, Hokuriku, Yamagata y Akita del Shinkansen, será el primer vehículo de inspección capaz de efectuar controles mientras circula a una velocidad máxima de 320 km/h. Además de contar con una función que detecta mediante sensores instalados en los bogies el grado de deformación de los raíles y la carga que soportan, dispondrá de un total de 48 cámaras en la parte delantera, la trasera, los costados y el techo. Estas cámaras captarán el estado de las catenarias, los túneles, los postes de catenaria y otras infraestructuras para facilitar la detección temprana de anomalías. Está previsto que entre en servicio durante el ejercicio fiscal 2029 como sucesor del actual East-i.

Serie 926 East-i



Serie E926 East-i. (PhotoAC)

JR East introdujo en 2002 este tren de inspección basado en la serie E3, capaz de circular a 275 km/h. Circula de forma irregular en las líneas Tōhoku, Jōetsu, Hokuriku, Yamagata y Akita del Shinkansen.

Los trenes conocidos como “Doctor Yellow”

En las líneas Shinkansen de Tōkaidō y Sanyō también circulan trenes de diagnóstico populares apodados “Doctor Yellow”. Aunque casi nunca es posible viajar en ellos como pasajero, de vez en cuando se organizan eventos especiales que permiten subir a bordo.

Serie 923



Serie 923 “Doctor Yellow” (PhotoAC)

Es un tren de diagnóstico desarrollado a partir de la serie 700. Circula de forma irregular por las líneas Tōkaidō y Sanyō Shinkansen, aproximadamente una vez cada diez días. Como nunca se sabe con certeza cuándo podrá verse, se ha ganado popularmente el sobrenombre del “Shinkansen amarillo de la suerte”. Su retirada está prevista para enero de 2027.

Serie 922



Serie 922 “Doctor Yellow”. (PhotoAC)

Fue un tren de inspección para las líneas Tōkaidō y Sanyō del Shinkansen, construido a partir de la serie 0. Estuvo en servicio hasta 2005 y actualmente se expone en el museo ferroviario Train Park Hakusan, en la ciudad de Hakusan, en la prefectura de Ishikawa.

Serie 925



Tren de medición e inspección de la serie 925 en circulación antes de la apertura del tramo Takasaki-Karuizawa de la línea Hokuriku del Shinkansen, el 29 de octubre de 1996. (Kyōdō)

Este tren de inspección circulaba por las líneas Tōhoku, Jōetsu y Hokuriku del Shinkansen. Se retiró en 2002 y fue sustituido por el East-i.

Material de referencia (en japonés)

Imagen del encabezado: diseño del nuevo tren de inspección del Shinkansen Soar, presentado por JR East; imagen cedida por JR East (Jiji Press).

(Traducido al español del original en japonés.)