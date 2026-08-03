Más de 17.000 desaparecidos con demencia al año; el GPS y la vigilancia vecinal son clave

Aunque el número de desapariciones denunciadas de personas con demencia disminuyó por segundo año consecutivo, se mantiene en un nivel elevado, por encima de los 17.000 casos anuales.

A partir de 15 días, las muertes confirmadas superan a los hallados con vida

Según la Agencia Nacional de Policía, en 2025 se registraron 17.345 desapariciones de personas con demencia (de ellas, en 16.729 casos se halló a la persona desaparecida, viva o ya fallecida). Aunque la cifra descendió por segundo año consecutivo, desde 2019 se mantiene por encima de los 17.000. El máximo histórico se alcanzó en 2023, con 19.039 casos.

El 95 % de las personas cuya ubicación y supervivencia fueron confirmadas apareció en los tres días posteriores a la presentación de la denuncia por desaparición. Sin embargo, cuando han transcurrido 15 días o más desde la denuncia, la proporción de personas halladas ya fallecidas, por problemas de salud, accidentes u otras causas, pasa a superar a la de supervivientes, por lo que la localización temprana resulta esencial.

Según datos de la Agencia Nacional de Policía, un hombre con demencia de más de 80 años tomó un tren y se desplazó a otra prefectura, donde fue encontrado en una estación situada a 130 kilómetros de su domicilio. Pese a la distancia, fue localizado apenas dos horas después de que su familia presentara la denuncia gracias al dispositivo GPS que llevaba consigo. Entre los desaparecidos con demencia, 139 disponían de uno de estos dispositivos, y el 99 % fue localizado en los tres días posteriores a la denuncia.

Además, casi la mitad de quienes localizan a estas personas son residentes de la zona. Con frecuencia, tienen conocimiento de la desaparición mediante los sistemas municipales de altavoces para emergencias u otros avisos, lo que conduce al hallazgo.

Material de referencia (en japonés)

Situación de las denuncias de desaparición recibidas en 2025, Agencia Nacional de Policía.

(Fotografía del encabezado: Illust AC)