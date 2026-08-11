Un paquete a 600 yenes: el impacto en la economía familiar y la salud llevan a muchos a dejar de fumar

En octubre de 2026 se elevará el tipo impositivo aplicado al tabaco calentado para eliminar la diferencia de carga fiscal con los cigarrillos convencionales. Además, el tipo impositivo sobre los productos del tabaco aumentará en tres fases, en abril de 2027, 2028 y 2029, a razón de 0,5 yenes por cigarrillo cada vez.

¿Dejaría de fumar el 90 % si el precio subiera a 1.000 yenes?

El creciente interés por la salud y la aplicación de las medidas contra el tabaquismo pasivo hacen que los fumadores se sientan cada vez más marginados. Desde 2026 ha comenzado, además, una subida gradual del impuesto sobre el tabaco para reforzar las capacidades de defensa, lo que está incrementando poco a poco la carga económica.

Según una encuesta realizada en enero de este año por Overload Co., Ltd., empresa que gestiona un medio de información especializado en dispositivos para tabaco calentado y que tiene su sede en Yokkaichi (prefectura de Mie), entre 49.879 hombres y mujeres de 20 a 69 años de todo Japón, el 22,9 % eran “fumadores actuales”, el 24,3 % “antiguos fumadores” y el 52,8 % “personas que nunca han fumado”. Casi el 60 % de los fumadores actuales consumía cigarrillos convencionales.

Ante las nuevas subidas de precios o impuestos, la cantidad más citada como umbral para dejar de fumar fue 600 yenes, con un 18,5 %, seguida de 1.000 yenes (14,4 %) y 700 yenes (14,3 %). En total, cerca de un 60 % afirmó que querría dejar de fumar si el precio alcanzaba los 700 yenes, y el 90 % si alcanzaba los 1.000, aunque un 5,3 % mostró un alto grado de dependencia al responder que aceptaría “cualquier precio”.

Al preguntar a quienes habían fumado en el pasado por qué dejaron de hacerlo, los dos motivos principales fueron “el impacto en la economía familiar”, con un 27,9 %, y “la salud futura”, con un 27,2 %. También fue relativamente elevado, con un 18,4 %, el porcentaje de quienes habían abandonado el tabaco tras “haber enfermado”.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: PhotoAC.)