Japón registra más de 10.000 emergencias por golpe de calor en una semana

La intensa ola de calor que ha azotado Japón a mediados de julio ha provocado que, por primera vez este año, más de 10.000 personas hayan recibido asistencia médica de emergencia por golpe de calor en una misma semana.

Las altas temperaturas disparan los casos

El número de personas trasladadas de emergencia en Japón por golpes de calor superó las 10.000 durante la semana comprendida entre el 13 y el 19 de julio. Según las estadísticas de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, el total pasó de 4.580 casos la semana anterior a 10.857, más del doble. Las personas de 65 años o más representaron el 62,0 % del total. El lugar donde se registraron más casos fue el domicilio particular (41,7 %), seguido de la calle (21,4 %) y los espacios al aire libre, como andenes de estaciones o estadios (10,1 %).

En junio, el número de traslados de emergencia por golpes de calor fue inferior al registrado en el mismo mes de 2025, pero la tendencia cambió claramente a partir de mediados de julio, cuando numerosas zonas del país encadenaron jornadas con temperaturas máximas de 35 grados o más.

Los datos de años anteriores muestran que julio y agosto suelen concentrar un mayor número de emergencias por golpes de calor que junio. Ante esta situación, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres instó a la población a adoptar medidas preventivas: “o es exagerado decir que el calor extremo puede alcanzar niveles de desastre. En los días en que se emitan alertas por golpe de calor, eviten salir al exterior en la medida de lo posible, hidrátense antes de sentir sed y asegúrense de reponer también las sales minerales”.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: © Pixta.)