Aumenta la demanda de aire acondicionado ante las nuevas normas de eficiencia energética

Los envíos de aparatos de aire acondicionado y su valor registraron en el primer semestre de 2026 un sólido crecimiento interanual del 20 %. Ante el endurecimiento de los estándares de eficiencia energética previsto para 2027, se está produciendo una demanda anticipada.

El nuevo estándar de eficiencia energética podría encarecer los precios

Según la Asociación de Fabricantes de Equipos Eléctricos de Japón, los envíos de aparatos de aire acondicionado alcanzaron las 6.527.000 unidades en el primer semestre de 2026, un 19,4 % más que en el mismo periodo del año anterior. El valor de los envíos también aumentó un 21,7 %, hasta los 610.277 millones de yenes. En términos mensuales, el número de unidades enviadas encadenó hasta junio diez meses consecutivos de crecimiento interanual y seis meses seguidos con aumentos de dos dígitos.

Los estándares de eficiencia energética para los aparatos de aire acondicionado se endurecerán a partir de abril de 2027. La Agencia de Recursos Naturales y Energía subraya que, en los modelos para habitaciones de 14 tatamis (unos 23 m²), el ahorro en costes energéticos será de unos 12.600 yenes al año y rondará los 180.000 yenes durante el periodo medio de uso, de 14 años.

Aunque a partir de 2027 no quedará prohibido de inmediato enviar modelos que no cumplan el nuevo estándar, se exigirá que el conjunto de productos enviados por cada fabricante alcance unos ciertos valores de referencia. Por ello, se prevé que aumente la proporción de equipos de altas prestaciones y suban los precios de venta, lo que, según la Asociación de Fabricantes de Equipos Eléctricos de Japón, está generando una demanda anticipada.

Además, las ayudas a la compra de electrodomésticos de bajo consumo ofrecidas por gobiernos locales como el de Tokio también están impulsando los envíos de aparatos de aire acondicionado.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: sección de aire acondicionado de una gran tienda de electrónica de Tokio - Jiji Press.)