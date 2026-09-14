El 50 % de las personas mayores en Japón camina al menos 30 minutos al día

Para disipar la preocupación de no poder caminar en el futuro, las personas mayores se esfuerzan por convertir el caminar en un hábito cotidiano.

La polarización entre quienes caminan y quienes no

Caminar se considera la base para mantener una buena salud. Cosmo Health, empresa que gestiona Cosmo Lab, un servicio de estudios de mercado especializado en personas de edad avanzada, realizó en marzo de 2026 una encuesta sobre el hábito de caminar dirigida a personas mayores de 50 años, en la que obtuvo respuestas de 1.524 personas.

En cuanto al tiempo que se dedica a caminar al día, el porcentaje más elevado, un 31,5 %, corresponde a “entre 10 y 30 minutos”. Lo seguía, con un estrecho margen, el grupo de “entre 30 y 60 minutos”, con un 29,8 %. El 17,5 % camina más de una hora al día, lo que significa que casi el 50 % de las personas camina más de 30 minutos al día. Por otro lado, la suma de quienes “casi no caminan” y de quienes caminan “menos de 10 minutos” supera ligeramente el 20 %, lo que parece indicar una polarización entre quienes caminan de forma habitual y quienes se limitan a los desplazamientos mínimos.

Lo que más se tiene en cuenta al caminar es “mantener la espalda recta” (61,0 %). Le siguen “tener cuidado de no caerse” (49,7 %) y “dar zancadas amplias” (34,4 %). La gran atención que se presta a la postura y a la prevención de caídas podría ser una muestra del deseo de mantenerse en forma.

Las dos principales preocupaciones sobre el futuro en relación con caminar son las “lesiones por caídas” (50,7 %) y “no poder caminar durante mucho tiempo” (50,1 %). “No poder viajar” y “necesitar un bastón o dispositivos de apoyo” también superaron el 20 % en cada caso.

Más del 50 % de las personas se dedican a realizar “gimnasia y estiramientos” o a “dar paseos”, con el objetivo de seguir caminando con energía en el futuro. Parece que son muchas las personas que, en su vida cotidiana, se preocupan por mantener una forma física que les permita seguir caminando.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)