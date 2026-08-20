En 2025 disminuyó el número de personas que dan prioridad al tiempo libre

Los viajes por Japón fueron la principal actividad de ocio en 2025, seguida de salir a comer y ver vídeos. La proporción de quienes priorizan el ocio sobre el trabajo disminuyó respecto al año anterior, cuando alcanzó su máximo histórico.

Según la versión preliminar del Libro blanco del ocio 2026, publicada recientemente por el Centro de Productividad de Japón, tanto el tiempo libre como el gasto en ocio disminuyeron en 2025 respecto al año anterior. El “índice de percepción de holgura”, calculado a partir de la diferencia entre los porcentajes de quienes consideraban que la situación había mejorado y quienes creían que estaba peor, comparando con el año anterior, se situó en -0,8 para el tiempo libre (+0,4 el año anterior) y en -2,1 para el gasto en ocio (+1,4). El indicador entró en terreno negativo por primera vez desde 2018 en el caso del tiempo libre, y desde 2022 en el del gasto en ocio.

Respecto a la pregunta sobre si se da más importancia al trabajo o al ocio, la suma de quienes respondieron “busco mi realización personal en el ocio más que en el trabajo” (37,0 %) y “resuelvo el trabajo con eficacia y disfruto del ocio tanto como puedo” (29,3 %) situó al grupo que da prioridad al ocio en el 66,3 %. El año anterior había marcado un máximo histórico del 67,8 %, pero en 2025 la proporción comenzó a descender. La opción “dedico un esfuerzo similar al trabajo y al ocio” representaba el 21,4 %. La respuesta “aunque a veces disfruto del ocio, pongo más énfasis en mi trabajo” alcanzó el 9,8 %.

La encuesta se realizó por internet en febrero de 2026 entre hombres y mujeres de 15 a 79 años de todo el país y recibió 3.279 respuestas.

Los viajes por Japón encabezan la clasificación por cuarto año consecutivo

Entre las actividades de ocio realizadas en 2025 (según su tasa de participación), los “viajes turísticos nacionales (para escapar del calor o del frío, visitar zonas de aguas termales, etcétera)” ocuparon el primer puesto por cuarto año consecutivo, con un 47,7 %. “Comer fuera (sin contar las comidas habituales)” subió un puesto respecto al año anterior y quedó en segunda posición, con un 39,5 %. A continuación se situaron “ver vídeos (incluidos los de alquiler o suscripción y los de distribución gratuita)”, con un 36,4 %; “escuchar música (por streaming, CD, discos, etcétera)”, con un 34,6 %; y “cine (sin incluir la televisión)”, con un 33,7 %. Caminar ocupó el séptimo puesto y los paseos en coche, el octavo. La tasa de participación en viajes al extranjero fue del 6,7 %, 0,7 puntos porcentuales más que el año anterior.

Quienes respondieron que habían realizado viajes nacionales hicieron una media de 4,3 viajes al año, con un gasto medio anual de 130.200 yenes. En el caso de comer fuera, la media fue de 17,5 ocasiones y 58.900 yenes al año.

Material de referencia (en japonés)

Libro blanco del ocio 2026 (versión preliminar), Centro de Productividad de Japón.

(Imagen del encabezado: Pixta.)