Terremoto de Kumamoto: balance de víctimas mortales y daños

Hasta el momento se cree que al menos 34 personas han fallecido tras el violento terremoto que sacudió Kumamoto el 28 de julio de 2026.

Se desconoce el alcance total de los daños

Tras el terremoto del 28 de julio, que alcanzó una intensidad sísmica máxima de 7 en la escala japonesa en la prefectura de Kumamoto, se ha confirmado la muerte de 34 personas. Varias de las víctimas mortales confirmadas fallecieron en el centro comercial Aeon Mall de Kashima, donde se produjo una explosión, y ocho en la fábrica de Nippon Paper Industries de Yatsushiro, donde once personas quedaron atrapadas tras el derrumbe de una chimenea.

Aunque se han registrado carreteras cortadas y edificios derrumbados en distintos puntos de la región, el alcance total de los daños aún no ha podido determinarse. Agentes de policía, bomberos y efectivos de las Fuerzas de Autodefensa continúan evaluando la situación mientras prosiguen las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón, en las primeras 24 horas posteriores al terremoto principal se registraron más de 200 réplicas. El organismo insta a la población a mantener la máxima precaución y recuerda que “es habitual que, durante la semana posterior a un gran terremoto, especialmente en los dos o tres primeros días, se produzcan fuertes temblores de una intensidad sísmica de hasta 7 (el máximo nivel en la escala japonesa)”.

Además, el intenso calor estival que afecta a la región, unido a la rotura de las tuberías de agua y a los cortes de suministro eléctrico que impiden el uso del aire acondicionado, está alimentando el temor de que el número de víctimas relacionadas con el terremoto siga aumentando debido a la deshidratación y los golpes de calor.

Situación tras el terremoto de Kumamoto a las 14:00 del 30 de julio

Víctimas mortales 34 Personas en parada cardiorrespiratoria 0 Heridos 66 Evacuados 9.450 Centros de evacuación 406 Viviendas sin electricidad 18.910 Viviendas sin agua 79.700 Estaciones de abastecimiento de agua 79

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: centro comercial Aeon Mall en Kashima, Kumamoto, donde tuvo lugar una explosión a raíz del terremoto del 28 de julio. Fotografía tomada el 29 de julio. © Jiji.)