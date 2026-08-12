La población de ciudadanos japoneses cae por debajo de los 120 millones

Mientras que el número de ciudadanos japoneses en Japón descendió por debajo de los 120 millones, el número de residentes extranjeros superó los 4 millones por primera vez a fecha de 1 de enero de 2026.

El número de residentes japoneses solo aumentó en Tokio

Un estudio demográfico elaborado por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones a partir de los datos del registro básico de residentes revela que, a 1 de enero de 2026, Japón contaba con 123.767.642 habitantes. Esta cifra supone un descenso interanual del 0,45 %.

El número de ciudadanos de nacionalidad japonesa ascendía a 119.736.483, tras registrar un descenso de 916.774 personas (un 0,76 %) con respecto al año anterior. La población nipona ha venido reduciéndose durante 17 años consecutivos, desde 2009. Tokio fue la única prefectura donde creció el número de residentes japoneses, con un aumento de 12.540 personas (un 0,09 %). En términos porcentuales, las mayores caídas se concentraron en la región septentrional de Tōhoku, encabezadas por Akita (-1,95 %), Aomori (-1,70 %), Kōchi (-1,70 %), Yamagata (-1,69 %) e Iwate (-1,65 %).

El número de nacimientos entre los ciudadanos japoneses durante 2025 disminuyó por décimo año consecutivo hasta situarse en 670.476. Por su parte, la caída natural de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones) alcanzó las 923.008 personas, lo que supone un incremento por decimoctavo año seguido.

Por otro lado, la cifra de residentes extranjeros, que ha experimentado un rápido crecimiento tras el levantamiento de las restricciones de entrada por la pandemia de la COVID-19 en 2023, aumentó en 353.696 personas (un 9,62 %) hasta alcanzar los 4.031.159 habitantes. Se trata del máximo histórico registrado desde que comenzaron a recopilarse estadísticas sobre la población extranjera en 2013.

La prefectura con más población (incluyendo a los residentes extranjeros) fue Tokio, con 14.077.553 habitantes, seguida de Kanagawa con 9.194.723 y Osaka con 8.775.326. La prefectura menos poblada fue Tottori, con apenas 527.236 residentes, una cifra veintiséis veces menor que la de la capital.

La población combinada de las tres grandes áreas metropolitanas articuladas en torno a Tokio, Osaka y Nagoya ascendió a 65.979.272 habitantes. Aunque este número disminuyó por sexto año consecutivo, representa el 53,3 % del total nacional. La concentración de residentes extranjeros en las zonas metropolitanas es aún más acusada, ya que un 68,7 % de la población extranjera global habita en estas áreas.

Prefecturas con mayor y menor población (total de residentes)

Tokio 14.077.553 Kanagawa 9.194.723 Osaka 8.775.326 Aichi 7.473.297 Saitama 7.368.548 Chiba 6.313.748 Hyōgo 5.364.773 Fukuoka 5.076.856 Hokkaidō 4.996.492 Shizuoka 3.544.228 Tottori 527.236 Shimane 634.459 Kōchi 654.213 Tokushima 691.229 Fukui 739.412 Saga 787.887 Yamanashi 794.684 Wakayama 889.455 Akita 890.524 Kagawa 931.812

Creado por nippon.com a partir de los datos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.

Prefecturas con mayor y menor población extranjera

Tokio 783.702 Osaka 369.529 Aichi 347.971 Kanagawa 309.815 Saitama 286.262 Chiba 254.956 Hyōgo 152.381 Shizuoka 128.273 Fukuoka 123.731 Ibaraki 109.520 Akita 6.255 Tottori 6.437 Kōchi 7.174 Aomori 9.212 Tokushima 9.569 Yamagata 10.882 Wakayama 11.357 Shimane 11.437 Iwate 12.278 Saga 12.629

Creado por nippon.com a partir de los datos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.

Material de referencia (en japonés)

Población, movimiento demográfico y número de hogares según el registro básico de residentes, del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.

(Imagen del encabezado: © PhotoAC.)