Pokémon, Conan, Hello Kitty… Aeropuertos de Japón con nombres de personajes del manga y el ‘anime’Turismo Anime
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Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You (Wajima, prefectura de Ishikawa)
El sobrenombre de este aeropuerto se utilizará por tiempo limitado, del 7 de julio de 2026 al 30 de julio de 2029. La iniciativa forma parte de un programa de apoyo al turismo desarrollado conjuntamente por la Fundación Pokémon With You y la prefectura de Ishikawa para animar a los niños afectados por el terremoto ocurrido frente a la península de Noto en enero de 2024. La entrada y el interior del aeropuerto están decorados con 111 especies de Pokémon de tipo “volador”, incluido Pikachu, y durante este periodo los personajes también aparecerán en distintos puntos de la prefectura, incluidos autobuses decorados con motivos de Pokémon.
Aeropuerto Okayama Momotarō
Momotarō es el protagonista de un cuento popular japonés sobre un niño nacido de un melocotón que parte a derrotar a unos demonios acompañado de un perro, un mono y un faisán. Con motivo del 30.º aniversario de la apertura del aeropuerto de Okayama, desde 2018 se utiliza como sobrenombre del aeropuerto el nombre del protagonista de esta conocida historia para promocionar el turismo de Okayama y sus afamados melocotones.
Aeropuerto Tottori Sakyū Conan
El aeropuerto lleva a Conan en su sobrenombre desde el 1 de marzo de 2015 para promocionar el turismo a través de dos símbolos de la prefectura: las dunas de Tottori, uno de sus principales destinos, y Detective Conan, la popular obra del dibujante de manga Aoyama Gōshō, natural de la actual ciudad de Hokuei. Además de ilustraciones y figuras de Conan y otros personajes del manga repartidas por las instalaciones, los sábados, domingos y festivos se organiza en el aeropuerto un “rali de acertijos”.
Aeropuerto Yonago Kitarō (Sakaiminato, prefectura de Tottori)
En 2010, el aeropuerto incorporó en su sobrenombre al protagonista de GeGeGe no Kitarō, el conocido manga de yōkai y una de las obras más representativas de Mizuki Shigeru, natural de Sakaiminato. Según la prefectura de Tottori, fue el primer aeropuerto del mundo en recibir el nombre de un yōkai.
Aeropuerto Kōchi Ryōma (Nankoku, prefectura de Kōchi)
Sakamoto Ryōma, activista político del dominio de Tosa, fue uno de los artífices de la Restauración Meiji. En 2003, el aeropuerto de Kōchi comenzó a utilizar el sobrenombre Aeropuerto Kōchi Ryōma el 15 de noviembre, fecha tanto del nacimiento como del asesinato de Ryōma, personaje histórico que aún hoy goza de una enorme popularidad en todo el país. Aunque en el extranjero existen ejemplos como Charles de Gaulle o JFK, este es el único aeropuerto de Japón que lleva el nombre de una persona real.
Aeropuerto Ōita Hello Kitty (Kunisaki, prefectura de Ōita)
Con motivo del 35.º aniversario de la apertura de Sanrio Character Park Harmonyland, situado en Hiji, prefectura de Ōita, el aeropuerto adoptó el sobrenombre Aeropuerto Ōita Hello Kitty el 13 de abril de 2025. Además de decorar con ilustraciones de personajes de Sanrio el vestíbulo de llegadas, las puertas de embarque y otros espacios, las tiendas del aeropuerto venden productos originales exclusivos. Aunque estaba previsto utilizar el sobrenombre únicamente durante la Exposición Universal de Osaka-Kansai, se ha decidido prolongar su uso hasta finales de marzo de 2027.
Material de referencia (en japonés)
- Lista de aeropuertos, Ministerio de Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo.
- 10 de marzo: 30.º aniversario de la apertura; elegido el sobrenombre Aeropuerto Okayama Momotarō, Prefectura de Okayama.
- El primer aeropuerto del mundo con nombre de Pokémon, el Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You, abrirá por tiempo limitado en la península de Noto, Fundación Pokémon With You.
- El aeropuerto de Tottori adopta el sobrenombre Aeropuerto Tottori Sakyū Conan, Prefectura de Tottori.
- El aeropuerto de Yonago adopta un sobrenombre: nace el Aeropuerto Yonago Kitarō, Prefectura de Tottori.
- Rueda de prensa del gobernador (sobre el Aeropuerto Kōchi Ryōma), Prefectura de Kōchi.
- Sanrio Entertainment: informe sobre la inauguración del Aeropuerto Ōita Hello Kitty el 13 de abril, Sanrio Entertainment.
(Imagen del encabezado: interior de la terminal del Aeropuerto de Noto, decorado con personajes tras adoptar el sobrenombre Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You; 7 de julio de 2026 - Jiji Press.)