La congestión ferroviaria aumenta ligeramente en Japón, pero sigue por debajo de los niveles prepandemia

Pese a que la congestión ferroviaria volvió a aumentar en las principales ciudades de Japón durante el ejercicio fiscal 2025, los trenes siguen estando menos llenos que antes de la pandemia.

Un ligero incremento en Tokio

Un informe del Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo sugiere que la tasa de congestión ferroviaria en el área metropolitana de Tokio aumentó ligeramente en el año fiscal 2025, aunque se mantiene en niveles bajos en comparación con el periodo previo a la pandemia de la COVID-19.

La tasa media de congestión durante las horas punta de la mañana en las áreas metropolitanas de Tokio, Osaka y Nagoya fue del 143 % (4 puntos más que el año anterior), del 117 % (un punto más) y del 126 % (sin cambios), respectivamente. Tras desplomarse en el año fiscal 2020 debido a la pandemia y mantenerse estable al año siguiente, las tasas de congestión han ido en aumento desde el año fiscal 2022.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la tasa de congestión y la capacidad de los trenes en 31 de las principales líneas ferroviarias del área metropolitana de Tokio. Antes de la pandemia, la tasa superaba el 160 %, pero en la actualidad se sitúa unos 20 puntos por debajo.

Una tasa de congestión del 143 %, es decir, un 43 % por encima de la capacidad estándar, se caracteriza por una situación en la que los viajeros pueden sentarse, sujetarse a una correa o agarrarse a una barra cerca de la puerta del tren, pero apenas existe contacto físico directo con otros pasajeros.

En las líneas más concurridas del área metropolitana de Tokio, las tasas de congestión previas a la pandemia se aproximaban al 200 %, un nivel en el que se produce un contacto corporal considerable y las personas situadas junto a las puertas no pueden moverse. Sin embargo, en el año fiscal 2025 las tasas de congestión en esas mismas líneas fueron mucho más bajas.

Material de referencia (en japonés)

Datos sobre la congestión ferroviaria en el ejercicio fiscal 2025, del Ministerio del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)