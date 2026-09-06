‘Weekly Shōnen Jump’, menos del millón de ejemplares: el formato digital domina la distribución de manga

La tirada de Weekly Shōnen Jump ha caído por debajo del millón de ejemplares. Incluso esta popular revista, cuna de obras que han cautivado a jóvenes de todo el mundo, está cediendo el protagonismo al formato digital.

6.530.000 ejemplares en 1994

La revista Weekly Shōnen Jump comenzó a publicarse en 1968, cuando la editorial Shūeisha la lanzó como revista quincenal. Al año siguiente pasó a ser semanal, y en 1973 superó en tirada a su rival, Weekly Shōnen Magazine (Ed. Kōdansha), para convertirse en la principal revista de manga para jóvenes. En la década de 1990 dio a luz grandes éxitos como Dragon Ball y Slam Dunk, y el número doble 3-4 de 1995, publicado en diciembre de 1994, alcanzó una tirada récord de 6,53 millones de ejemplares.

Posteriormente, también dio a conocer títulos que provocaron auténticos fenómenos de masas, como One Piece y Kimetsu no yaiba, y en septiembre de 2022 Guinness World Records la reconoció como la “revista de manga más vendida”, tras alcanzar una tirada acumulada de 7.500 millones de ejemplares desde su fundación. No obstante, después de tocar techo en 1994, la tirada comenzó a descender: la cifra certificada por la Asociación Japonesa de Editores de Revistas cayó por debajo de los dos millones de ejemplares en el trimestre enero-marzo de 2017 y del millón en el de abril-junio de 2026.

En cambio, las ventas de manga digital no han dejado de crecer. Según el Instituto de Investigación sobre Publicaciones, el mercado del manga digital (incluidas las revistas de manga) alcanzó en 2024 los 512.200 millones de yenes, casi seis veces más que en 2014, cuando comenzaron a recopilarse estas estadísticas. Shūeisha también entró en este terreno en 2014 con el lanzamiento de la aplicación para teléfonos inteligentes Shōnen Jump+, en un contexto en que el principal campo de batalla de las revistas de manga se está desplazando hacia el formato digital.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Weekly Shōnen Jump - Kyōdō.)