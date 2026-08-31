La autosuficiencia alimentaria de Japón cayó hasta un mínimo histórico del 37 % en 2025

Japón es un país de escasos recursos naturales. Aunque su situación no es tan extrema como en el caso del petróleo crudo, la realidad muestra que las despensas japonesas no pueden sostenerse sin importaciones extranjeras. Un 25 % de las calorías depende de Estados Unidos.

La escasez de arroz nacional hace que el arroz importado gane terreno

Según datos recopilados por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, la tasa de autosuficiencia alimentaria de Japón en el año fiscal 2025 descendió 1 punto porcentual respecto al ejercicio anterior en términos de consumo calórico, situándose en el 37 %. En el pasado ya se había alcanzado este porcentaje, pero al desglosar los datos decimales, el mínimo registrado anteriormente correspondía al ejercicio 2020 con un 37,15 %, mientras que en el año fiscal 2025 fue del 37,11 %, lo que supone un nuevo mínimo histórico.

El factor clave de esta caída ha sido la denominada “crisis del arroz de la era Reiwa”. El desabastecimiento y la fuerte subida de precios provocaron un desplome en el consumo de arroz nacional, al tiempo que aumentaron las oportunidades para consumir arroz de importación, algo que quedó demostrado por la decisión de las principales cadenas de supermercados de incrementar las ventas de arroz de California. Aunque el Gobierno mantiene fijado el objetivo de alcanzar una tasa de autosuficiencia calórica del 45 % para el año fiscal 2030, el camino hacia dicha meta sigue quedando muy lejos, incluso sin contar con esta crisis del arroz.

Por otra parte, la tasa de autosuficiencia basada en el valor de la producción aumentó 2 puntos porcentuales respecto al año anterior, alcanzando el 66 %, impulsada por el encarecimiento del arroz de producción nacional.

La tasa de autosuficiencia se calcula, para medir con rigor la producción nacional, excluyendo la parte de la producción ganadera que depende del pienso importado. Por el contrario, el concepto de tasa de producción nacional no refleja la tasa de autosuficiencia del pienso y considera autóctono todo el ganado criado dentro del territorio nacional. La brecha entre la tasa de autosuficiencia y la tasa de producción nacional evidencia el grado de dependencia respecto al pienso extranjero.

Si se analiza la composición por países de las calorías suministradas en Japón, se observa que, además de la producción nacional, el país depende en gran medida de las importaciones procedentes de Estados Unidos, Canadá y Australia.

En términos de valor de producción, la producción nacional y las importaciones procedentes de Estados Unidos, China y Australia representan el 82 % del gasto en alimentación.

Si se comparan las tasas de autosuficiencia alimentaria de otros países, como Canadá y Australia, que cuentan con una población consumidora reducida y una elevada producción de cereales y semillas oleaginosas, entre otros, veremos que superan con creces el 100 % en términos de calorías. Italia, con un elevado volumen de exportación de frutas y hortalizas de alto precio, destaca por su tasa de autosuficiencia basada en el valor de la producción. Japón, por su parte, se mantiene en un nivel inferior al de otros países, tanto en términos de calorías como de valor de la producción.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)