Cinco de los diez directivos de empresas japonesas con mayor remuneración son extranjeros

En el ejercicio fiscal de 2025, 606 empresas que cotizaban en bolsa revelaron que las retribuciones de sus directivos superaban los 100 millones de yenes, un total de 1.345 personas. La empresa en la que la diferencia entre las retribuciones de los directivos y el salario medio de los empleados fue mayor era Toyota Motor.

Hasta 210 veces en diferencia salarial entre los directivos y los empleados

Según un estudio de Tokyo Shōkō Research, cinco de las diez personas mejor remuneradas entre los directivos de las empresas que cotizaron en bolsa en Japón, en el ejercicio 2025, eran extranjeros. El que más ganó fue el exconsejero de Seven & i Holdings, Joseph Depinto, con 13.417 millones de yenes, un récord histórico.

El segundo puesto lo ocupa René Haas, consejero del Grupo SoftBank, y el tercero, Stacey Smith, presidente de Kioxia Holdings, con lo que los extranjeros acaparan los tres primeros puestos. Entre los diez primeros figuran cinco en total. El japonés mejor clasificado es Totoki Hiroki, presidente del Grupo Sony, con 2.757 millones de yenes.

Los 10 directivos con mayor remuneración en el mercado

Seven & i Holdings / Joseph Depinto / 13.417 millones de yenes SoftBank Group / René Haas / 6.139 millones de yenes Kioxia HD / Stacey Smith / 4.431 millones de yenes Sony G / Totoki Hiroki / 2.757 millones de yenes Nomura HD / Christopher Wilcox / 2.560 millones de yenes Takeda Pharmaceutical / Christophe Weber / 2.315 millones de yenes Toyota Motor Corporation / Toyoda Akio / 2.113 millones de yenes Tokyo Electron / Kawai Toshiki / 2.050 millones de yenes Itochu Corporation / Okafuji Masahiro / 1.984 millones de yenes Nomura HD / Okuda Kentarō / 1.644 millones de yenes

Fuente: Tokyo Shōkō Research.

Además, la diferencia entre la remuneración de los directivos y el salario medio de los empleados en el ejercicio 2025 fue, en la mediana, de 9,7 veces (frente a las 10,6 veces del ejercicio anterior). La mayor diferencia la supuso el caso del presidente de Toyota Motor, Toyoda Akio. Frente a una remuneración de 1.016 millones de yenes, el salario medio de la empresa fue de 10,06 millones de yenes, es decir, una diferencia de 100,9 veces. Toyoda también percibe una remuneración en forma de acciones de su propia empresa, lo que eleva el importe total de su remuneración a 2.113 millones de yenes; esto significa una diferencia de hasta 210 veces.

Según Tokyo Shōkō Research, aunque en los últimos años se han generalizado los aumentos salariales en las empresas que cotizan en bolsa, “las retribuciones de los directivos, con sistemas vinculados a los resultados similares a los de Europa y Estados Unidos y las retribuciones en acciones, entre otras formas de remuneración no monetaria, están aumentando, lo cual amplía la brecha con los empleados”.

Por otra parte, el número de directivos con una remuneración declarada superior a 100 millones de yenes ascendió en el año fiscal 2025 a 1.345 personas, repartidas entre 606 empresas. Esta cifra ha aumentado por sexto año consecutivo, alcanzando un nuevo récord histórico. Por empresas, Hitachi, Ltd. fue la que contaba con más directivos, con 34, lo que supone una cifra histórica. En segundo lugar se situó Mitsubishi UFJ Financial Group, con 18 directivos. De las diez primeras empresas, cuatro pertenecían al sector eléctrico y otras cuatro al financiero.

Material de referencia (en japonés)

(Artículo traducido al español del original en japonés. Imagen del encabezado: de izquierda a derecha, Totoki Hiroki, de Sony Group, Toyoda Akio, de Toyota Motor, Kawai Toshiki, de Tokyo Electron, y Okafuji Masahiro, de Itochu Corporation - todas las fotografías: Jiji Press.)