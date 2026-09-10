Más de 10.000 deportistas competirán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya

Los XX Juegos Asiáticos se celebran del 19 de septiembre al 4 de octubre de 2026, principalmente en la prefectura de Aichi. La competición, inaugurada en 1951 en Nueva Delhi (India) con 489 deportistas, ha crecido hasta superar los 10.000. Esta será la tercera vez que los Juegos tendrán lugar en Japón.

43 deportes, más que en los Juegos Olímpicos de verano, con 45 países y territorios

Según anunció el Consejo Olímpico de Asia el 19 de agosto, está previsto que en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya participen más de 11.000 deportistas y 6.000 miembros de delegaciones de 45 países y territorios. El programa constará de 43 deportes, más que el de los Juegos Olímpicos de verano. Las pruebas se disputarán principalmente en la prefectura de Aichi, pero también habrá sedes en las cercanas prefecturas de Gifu y Shizuoka, así como en Tokio y Osaka.

La primera edición de los Juegos Asiáticos se celebró en 1951 en Nueva Delhi (India). Desde la segunda, disputada en Manila en 1954, se organizan por regla general cada cuatro años.

La magnitud del evento ha aumentado a medida que Asia se iba desarrollando. El número de deportistas pasó de 1.820, procedentes de 20 países y territorios, en Tokio 1958, a 3.010, de 25 países y territorios, en Teherán 1974, y después a 6.122, de 37 países y territorios, en Pekín 1990. En Yakarta-Palembang 2018 participaron 11.300 deportistas de 45 países y territorios, con lo que la competición se convirtió en un gigantesco acontecimiento deportivo de más de 10.000 participantes. Se prevé que Aichi-Nagoya vea multiplicado por más de 22 el número de deportistas de la primera edición, celebrada en Nueva Delhi.

Japón, segundo en oros por segunda edición consecutiva

En las tres últimas ediciones, China encabezó la clasificación por número de medallas de oro. Japón y Corea del Sur se disputaron el segundo y tercer puesto. Las posiciones cuarta y quinta variaron en cada cita, con la irrupción de países como India, Indonesia y Uzbekistán.

Japón mostró una superioridad abrumadora en los comienzos de la competición, durante las décadas de 1950 y 1960, pero China, que empezó a participar en Teherán 1974, progresó con rapidez. En Nueva Delhi 1982, China superó a Japón y se situó en cabeza.

Clasificación por medallas en las tres últimas ediciones

19.ª edición: Hangzhou, China (2023)

Posición Oro Plata Bronce 1.º China 201 111 71 2.º Japón 52 67 69 3.º Corea del Sur 42 59 89 4.º India 28 38 41 5.º Uzbekistán 22 18 31

18.ª edición: Yakarta-Palembang, Indonesia (2018)

Posición Oro Plata Bronce 1.º China 132 92 65 2.º Japón 75 56 74 3.º Corea del Sur 49 58 70 4.º Indonesia 31 24 43 5.º Uzbekistán 21 24 25

17.ª edición: Incheon, Corea del Sur (2014)

Posición Oro Plata Bronce 1.º China 151 109 85 2.º Corea del Sur 79 70 79 3.º Japón 47 77 76 4.º Kazajistán 28 23 33 5.º Irán 21 18 18

Clasificación por número de medallas de oro. En caso de empate, se compara el número de medallas de plata.

Tercera edición de verano en Japón, tras Tokio y Hiroshima

La primera vez que Japón acogió los Juegos Asiáticos fue en 1958, con la tercera edición de verano, celebrada en Tokio. Faltaban seis años para los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

La segunda fue Hiroshima 1994. La cita de Aichi-Nagoya 2026, que llega 32 años después, será la tercera edición de verano de los Juegos Asiáticos que se dispute en Japón.

Japón también ha albergado cuatro ediciones de invierno: la primera, en Sapporo en 1986; la segunda, también en Sapporo, en 1990; la quinta, en Aomori, en 2003; y la octava, de nuevo en Sapporo, en 2017.

Setenta y cinco años después de su primera edición, los Juegos Asiáticos se han convertido en un gran acontecimiento deportivo que reúne a los mejores atletas de todo el continente. Aichi-Nagoya marcará un nuevo hito en esa historia.



Sorteo de emparejamientos de los deportes de pelota por equipos de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya; 23 de julio de 2026 en la ciudad de Nagoya. (Kyōdō)

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado, desde la izquierda: la extenista profesional Date Kimiko, Gotō Takeru, integrante del grupo masculino de pop INI, y Sawa Homare, exjugadora de la selección japonesa femenina de fútbol, acercan sus antorchas al pebetero durante la ceremonia de encendido de la llama de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya; distrito de Naka, ciudad de Nagoya, 22 de agosto de 2026 - Jiji Press.)