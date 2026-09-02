Los nacimientos en Japón aumentaron en el primer semestre de 2026 tras una década de descenso

El número de nacimientos en Japón aumentó en el primer semestre de 2026 por primera vez en 11 años, impulsado aparentemente por un repunte en los matrimonios tras la pandemia. Sin embargo, la tendencia general sigue apuntando a un descenso de la población.

Por debajo de los 400.000 por cuarto año consecutivo

Las estadísticas demográficas preliminares publicadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar revelan que Japón registró 342.068 nacimientos entre enero y junio de 2026. Esta cifra fue un 0,8 % (2.788 nacimientos) superior a la del mismo periodo de seis meses de 2025. Aunque se trata del primer incremento en el total acumulado entre enero y junio en 11 años, se mantiene por quinto año consecutivo por debajo de los 400.000.

Por otra parte, el número de fallecimientos disminuyó un 6,9 %, hasta los 778.982, lo que supuso un descenso natural de la población (la diferencia entre el número de nacimientos y decesos) de 436.914 personas. Los matrimonios, que permiten entrever las futuras tendencias de la natalidad, registraron un ligero aumento del 0,2 % hasta los 238.979.

El número anual de nacimientos cayó por debajo de los 800.000 por primera vez en 2022 y, en 2024, descendió aún más hasta quedar por debajo de los 700.000. La cifra provisional de enero a junio incluye a los extranjeros nacidos en Japón y a los ciudadanos japoneses nacidos en el extranjero. Se prevé que la cifra oficial, que se publicará más adelante, sea menor, ya que solo contabilizará a las personas de nacionalidad japonesa residentes en Japón.

Demografía de Japón (de enero a junio de 2026)

2026 2025 Nacimientos 342.068 339.280 Muertes 778.982 836.818 Descenso natural de la población –436.914 –497.538 Matrimonios 238.979 238.561 Divorcios 90.177 93.755

Creado por nippon.com a partir de las estadísticas demográficas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

Material de referencia (en japonés)

Estadísticas demográficas preliminares (junio de 2026), Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social.

(Imagen del encabezado: © Photo AC.)