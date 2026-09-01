Los terremotos de la fosa de Nankai y del área metropolitana de Tokio: una previsión de los daños

El Gobierno japonés estima que los terremotos de gran magnitud que podrían tener lugar en las próximas décadas provocarían un gran número de víctimas mortales.

Una catástrofe prevista

El 1 de septiembre, fecha en la que Japón celebra el Día de la Prevención de Desastres, hacemos un repaso general de dos posibles desastres que podrían causar grandes daños, según las previsiones del Gobierno nacional.

El terremoto de la fosa de Nankai

Se trata de un gran terremoto que se ha producido de forma recurrente a intervalos de entre 100 y 150 años a lo largo del límite de placas frente a la costa del Pacífico de Japón, desde la bahía de Suruga, en la prefectura de Shizuoka, en el noreste, hasta el mar de Hyūganada, frente a la prefectura de Miyazaki, en el suroeste. En septiembre de 2025, el Gobierno revisó su previsión sobre la probabilidad de que ocurra un terremoto en la fosa de Nankai en los próximos 30 años: del 60 % a más del 90 % según un modelo, y del 20 % al 50 % según un modelo alternativo.

Si se produce un megaterremoto, podrían registrarse sacudidas cerca del epicentro de nivel 7 en la escala japonesa de intensidad sísmica y grandes tsunamis de más de 10 metros que azotarían la costa del Pacífico desde el área de Tokio hasta Kyūshū.

El 8 de agosto de 2024, un terremoto de magnitud 7,1 en el mar de Hyūganada, frente a la prefectura de Miyazaki, llevó a la Agencia Meteorológica de Japón a emitir por primera vez una alerta por megaterremoto. El llamamiento a extremar la precaución se retiró oficialmente una semana después, el 15 de agosto.

En marzo de 2025, un grupo de trabajo del Consejo Central de Gestión de Desastres estimó que hasta 298.000 personas podrían perder la vida si se produce un terremoto en la fosa de Nankai a altas horas de la noche en invierno. Este escenario, en el peor de los casos, presupone un porcentaje relativamente bajo de personas que evacuarían ante tsunamis que afectarían gravemente a la densamente poblada región de Tōkai, y se calcula que solo las víctimas mortales que provocaría el tsunami superarían las 200.000. Sin embargo, si las tasas de evacuación temprana son elevadas y se transmite de forma eficaz la información sobre el tsunami y los llamamientos a evacuar, las muertes estimadas por el tsunami se reducirían a unas 90.000.

En este escenario, podría haber hasta 950.000 heridos y 12,3 millones de evacuados, además de hasta 2,4 millones de edificios destruidos por el desastre o los incendios posteriores. Las pérdidas económicas totales se estiman en 292 billones de yenes, lo que equivale a más del 40 % del PIB nominal de Japón en el año fiscal 2025, situado en 670 billones de yenes.

Un megaterremoto debajo de Tokio

Según la sede para la Promoción de la Investigación sobre Terremotos del Gobierno, existe un 70 % de probabilidad de que un terremoto de magnitud 7 sacuda directamente el área metropolitana de Tokio en los próximos 30 años. La última vez que un gran terremoto afectó a la región fue el catastrófico Gran Terremoto de Kantō en 1923, que causó más de 100.000 víctimas mortales.

Una proyección de marzo de 2025 analizó 19 patrones potenciales, entre los cuales el más destructivo registraría una intensidad sísmica de 7 en el distrito de Kōtō, en la capital, y de 6 fuerte o 6 débil en Tokio y las prefecturas vecinas de Kanagawa, Saitama, Chiba e Ibaraki.

El peor escenario posible sería que el terremoto se produjera al atardecer en un día de invierno y con viento, lo que provocaría la propagación de incendios tras el colapso inicial de edificios por el temblor. Esto supondría un balance de 18.000 muertos y la destrucción de hasta 400.000 edificios.

Hasta 16 millones de hogares sufrirían cortes de electricidad en nueve prefecturas, desde Shizuoka hasta Ibaraki, mientras que alrededor del 50 % de las líneas telefónicas quedarían inoperativas a causa de los cortes de luz. Podría haber hasta 4,8 millones de evacuados y unas pérdidas económicas estimadas en 83 billones de yenes.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: un simulacro de respuesta ante desastres basado en un terremoto en la fosa de Nankai, celebrado el 16 de noviembre de 2025 en Kasaoka, Okayama. © San’yō Shimbun/Kyōdō.)