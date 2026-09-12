Deportes electrónicos y artes marciales mixtas: las disciplinas singulares de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya

Los Juegos Asiáticos cuentan con disciplinas poco habituales en los Juegos Olímpicos: desde deportes arraigados en tradiciones locales hasta modalidades que incorporan tecnologías digitales. Estos son algunos de los deportes a disfrutar en la edición de Aichi-Nagoya, que comienza el 19 de septiembre.

Deportes tradicionales y propios de las distintas regiones de Asia

Uno de los rasgos distintivos de los Juegos Asiáticos es la presencia de disciplinas que reflejan la cultura deportiva de cada región. En Aichi-Nagoya se han seleccionado, según su implantación en las cinco regiones que distingue el Consejo Olímpico de Asia (COA), el wushu de Asia Oriental, el sepak takraw del Sudeste Asiático, el kabaddi de Asia Meridional, el jiu-jitsu de Asia Occidental y el kurash de Asia Central.

El sepak takraw se describe como un “voleibol que se juega con los pies”. Se practica con una pelota de 14 centímetros de diámetro en una pista de las mismas dimensiones que la de bádminton. El kabaddi, cuyo origen se atribuye a la caza en la India, guarda semejanzas con el “pilla-pilla” japonés.



Kabaddi en la anterior edición de los Juegos Asiáticos, celebrada en Hangzhou; octubre de 2023. (Han Haidan/China News Service/VC, Reuters)



Sepak takraw en los Juegos del Sudeste Asiático, en Nakhon Pathom (Tailandia); diciembre de 2025. (Teera Noisakran/Sipa USA, Reuters Connect)

Disciplinas de lucha con un marcado carácter regional

Otro de los atractivos es la variedad de disciplinas de lucha con un marcado carácter regional. En esta edición, la categoría de deportes de combate reúne tres disciplinas: el jiu-jitsu y el kurash, seleccionados como representantes regionales, y las artes marciales mixtas (MMA). El jiu-jitsu, con raíces en las antiguas artes marciales japonesas, se ha extendido por todo el mundo y goza de especial popularidad en Asia Occidental. Japón competirá por primera vez en esta disciplina en unos Juegos Asiáticos.

El kurash, de larga tradición en Asia Central, tiene unas reglas sencillas: la victoria se decide mediante técnicas de proyección ejecutadas de pie. Las MMA combinan elementos de distintas artes marciales, como golpes, proyecciones, agarres y técnicas de suelo, y, según la documentación del Comité Olímpico Japonés (JOC), se consideran un deporte originario de Japón. Debutan en los Juegos Asiáticos con dos modalidades: la tradicional, en la que se viste un uniforme de artes marciales, y la moderna, en la que se llevan pantalones cortos y una camiseta de compresión.



Jiu-jitsu en los Juegos Mundiales de Chengdu (China), en agosto de 2025 (Reuters).



Kurash en los Juegos del Sudeste Asiático, en San Fernando (Filipinas); diciembre de 2019. (Reuters)



Prueba de selección masculina de artes marciales mixtas para representar a Japón en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, en el pabellón Komazawa de Tokio; diciembre de 2025. (Kyōdō)

Fuera de la categoría de deportes de combate, el wushu, elegido también como representante regional, se disputa en dos modalidades: el taolu, una demostración de formas, y el sanda, basado en combates entre dos rivales. El kárate, originario de las artes marciales de Okinawa, se ha extendido por todo el mundo. Cuenta con las modalidades de kata (formas), en la que se ejecutan técnicas contra un adversario imaginario, y kumite, en la que dos competidores se enfrentan entre sí. También habrá competiciones de judo y taekwondo, ambos deportes olímpicos.



Taichí femenino en el Campeonato Mundial de Wushu, en Kazán (Rusia); octubre de 2017. (Jiji, imagen facilitada por la Federación Japonesa de Wushu y Taichí)



Actuación de Japón en la final masculina de kata por equipos de kárate durante los Juegos Asiáticos de Hangzhou (China); octubre de 2023. (Jiji)

Tecnología digital y deportes populares fuera del programa olímpico

También ganan terreno los deportes que incorporan tecnologías digitales. Tras figurar como disciplina de exhibición en la edición de 2018, los deportes electrónicos pasaron a formar parte del programa oficial de medallas en 2023, cuando participaron 473 jugadores de 30 países y regiones. En Aichi-Nagoya se disputarán medallas en 11 pruebas que abarcan 13 videojuegos, entre ellos League of Legends, Pokémon Unite y Puyo Puyo.



Sede de los deportes electrónicos en los Juegos Asiáticos de Hangzhou (China), en septiembre de 2023.

El taekwondo ha incorporado una modalidad virtual. Equipados con visores de realidad virtual y dispositivos de detección del movimiento, los participantes combaten a través de avatares que reproducen sus gestos en pantalla. Se trata de una nueva modalidad de competición individual mixta, en la que hombres y mujeres se enfrentan sin contacto físico directo.



Campeonato Mundial de Taekwondo Virtual, en Singapur, en noviembre de 2024 (Reuters).

También habrá béisbol, sófbol y lacrosse, que regresarán al programa olímpico en Los Ángeles 2028; breaking, que fue disciplina oficial en París 2024, pero quedará fuera de la cita en Los Ángeles; pádel, un deporte de raqueta que combina el tenis y el squash; y teqball, una disciplina acrobática que utiliza una mesa curva especial sobre la que se devuelve la pelota con los pies o la cabeza, como en el fútbol.



Serie Mundial de Teqball en Pekín; septiembre de 2025. (VCG/VCG, Reuters Connect)



Jugadores en un torneo de pádel en Hong Kong; marzo de 2026. (SCMP, Reuters Connect)

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: las artes marciales mixtas debutan en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya - imagen cortesía de la Asociación Japonesa de AMMA. Fotografía: AMMA / JAMMA.)