El rendimiento de los bonos del Gobierno japonés a 10 años alcanza el 3 %, su máximo en 30 años

Las tasas de interés a largo plazo de Japón alcanzaron el 1 de septiembre su nivel más alto en 30 años al situarse en el 3,005 %, mientras los mercados de bonos de Tokio reaccionaban a una solicitud récord de presupuesto nacional y a la persistente preocupación por la disciplina fiscal.

Unas solicitudes presupuestarias sin precedentes avivan los temores sobre la disciplina fiscal

El 1 de septiembre, el rendimiento de los bonos del Gobierno japonés a 10 años subió al 3,005 %. Se trata del nivel más alto para este indicador de referencia de las tasas de interés a largo plazo desde septiembre de 1996. Aunque las expectativas de subidas de las tasas de interés por parte del Banco de Japón desencadenaron este repunte, la creciente preocupación por el deterioro de la salud fiscal también impulsó las ventas de bonos del Gobierno japonés (JGB).

Se prevé que las solicitudes presupuestarias anuales del Ministerio de Finanzas para el año fiscal 2027, cuya entrega estaba fijada como máximo para el 31 de agosto, alcancen la cifra récord de más de 143 billones de yenes. La expansión del presupuesto refleja el incremento de los costes de la seguridad social derivado del envejecimiento de la población, el aumento de los pagos de intereses de la deuda nacional y la creación de nuevos fondos consignados para sectores en crecimiento. Por otra parte, la decisión de reducir el impuesto sobre el consumo aplicado a los alimentos sin precisar cómo se cubrirá el déficit fiscal acrecentó la desconfianza del mercado.

Los efectos derivados desde Estados Unidos también influyeron, ya que las tasas de interés a largo plazo se dispararon en dicho país ante las especulaciones de que la Reserva Federal elevaría las tasas antes de finales de año. Asimismo, persisten las preocupaciones de que la constante inestabilidad en Oriente Medio provoque un aumento de los precios de la energía que acabe alimentando la inflación.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: una pantalla muestra que el rendimiento de los bonos del Gobierno japonés a 10 años de nueva emisión alcanza el 3,000 % en la tarde del 1 de septiembre de 2026, en Chūō, Tokio. © Kyōdō.)