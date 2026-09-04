El inodoro, gran preocupación ante un desastre: se necesitan 35 usos para una semana

Japón está especialmente expuesto a los desastres naturales, como revela el reciente terremoto de Kumamoto o las inundaciones de Chiba. Nadie sabe cuándo se verá afectado por una catástrofe.

Según una encuesta realizada en julio de 2026 por Taiko Pharmaceutical (distrito de Nishi, Osaka) entre 1.095 personas de todo Japón, con edades comprendidas entre los 20 y los 69 años, la principal preocupación ante un desastre era “no poder utilizar el inodoro”, con un 66,1 %. Superaba así el temor a la falta de agua potable o alimentos.

Por su parte, los tres artículos de emergencia más almacenados en los hogares eran el agua potable (76,3 %), los alimentos de emergencia (66,5 %) y las linternas (62,9 %). Solo el 41,3 % disponía de kits de inodoros de emergencia. La encuesta puso de manifiesto una realidad: pese a la preocupación por el inodoro, los hogares no están debidamente preparados.

Como referencia, se recomienda disponer de inodoros de emergencia para un mínimo de cinco usos diarios durante una semana (35 usos) y multiplicar esa cantidad por el número de miembros de la familia.

Entre quienes almacenaban inodoros de emergencia en casa en previsión de un desastre, la cantidad más habitual era “entre 5 y 20 usos”, con un 36,6 %, seguida de “menos de 5 usos”, con un 19,9 %. Esto significa que más de la mitad no había reunido una cantidad suficiente ni siquiera para una persona.

Justo después de un gran terremoto se tiende a pensar que, mientras no se haya cortado el agua, no hay problema aunque no se disponga de inodoros de emergencia; sin embargo, si las tuberías de desagüe están dañadas, las aguas residuales pueden refluir o filtrarse a las plantas inferiores del edificio. Por ello, lo correcto es no tirar de la cadena hasta que se confirme que las tuberías son seguras, pero solo el 54,1 % sabía que “es mejor no hacerlo”.

Además, aunque se disponga de inodoros de emergencia, si los residuos no se gestionan adecuadamente después de su uso existe el riesgo de que se escapen malos olores o se propaguen enfermedades infecciosas. Abrir uno en situaciones normales y comprobar cómo se utiliza y cómo se desecha permite actuar con calma cuando surge una emergencia.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Pixta.)