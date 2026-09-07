Más de la mitad de las empresas japonesas carece de mujeres directivas

Las empresas no logran librarse de la idea de que las tareas domésticas y la crianza son cosa de mujeres: ellas solo ocupan el 11,3 % de los puestos de dirección.

Los consejos de administración, un club de señores

Según la Encuesta sobre la promoción de las mujeres en las empresas, realizada por Teikoku Databank en julio de 2026 entre 22.350 compañías de todo el país, la proporción de mujeres en puestos directivos se situó en el 11,3 %, apenas 0,2 puntos porcentuales más que el año anterior. Queda muy lejos del objetivo del Gobierno de alcanzar “alrededor del 30 % lo antes posible durante la década de 2020”. Las empresas donde “todos los puestos directivos están ocupados por hombres” continúan siendo el grupo más numeroso, con un 42,1 %.

La proporción de mujeres en los consejos de administración también registró un leve aumento interanual de 0,4 puntos, hasta el 14,2 %, pero las empresas en las que “todos sus miembros son hombres” siguen representando más de la mitad, el 51,5 %.

De cara al futuro, el 29,6 % de las empresas prevé que aumentará la proporción de mujeres en sus puestos directivos, y el 10,8 %, que lo hará en sus consejos de administración. Entre las compañías con más de 1.000 empleados, el 72,5 % espera un aumento de las mujeres en puestos directivos, 42,9 puntos por encima del total. Las empresas con plantillas numerosas parecen estar sometidas a cierta presión, pues están obligadas a elaborar planes de acción y publicar sus porcentajes de promoción de mujeres.

Además, el Gobierno ha fijado el objetivo de que las mujeres representen para 2030 al menos el 30 % de los miembros de los consejos de administración de las empresas que cotizan en el mercado Prime de la Bolsa de Tokio. Por ello, el 30,9 % de dichas empresas prevé un aumento de la presencia femenina en estos consejos, 20,1 puntos más que el total de empresas.

Entre las medidas para impulsar la actividad profesional de las mujeres, la más extendida fue “evaluar los resultados sin distinción de género”, citada por el 64,2 %. Le siguieron “asignar puestos y funciones sin distinción de género”, con un 53,8 %, y “fomentar que las mujeres tomen permisos parentales o para cuidar a familiares”, con un 34,0 %. El “fomento de que los hombres tomen permisos parentales o para cuidar a familiares”, una de las prioridades del Gobierno, se quedó en el 20,0 %.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta sobre la percepción de las empresas respecto a la promoción de las mujeres (2026), Teikoku Databank

(Imagen del encabezado: Pixta.)