Japón registra una media de 26 tifones al año con septiembre como el periodo de máxima intensidad

Junto a los terremotos, los tifones son los fenómenos que provocan mayores daños en Japón. Aunque tanto el número de formaciones como el de llegadas a tierra son elevados especialmente entre julio y octubre, los casos más graves suelen concentrarse en septiembre.

Una media de tres tifones tocan tierra en Japón cada año

La Agencia Meteorológica de Japón utiliza el término “tifón” (taifū, en japonés) para describir un sistema de baja presión, generalmente ciclónico, que se desarrolla sobre aguas tropicales en el océano Pacífico y que avanza hacia Japón y otras partes de Asia Oriental, con unos vientos máximos sostenidos en superficie de una media de al menos 17 metros por segundo durante un periodo de 10 minutos. Cerca del archipiélago japonés, en muchos casos avanzan rápidamente hacia el noreste impulsados por los vientos del oeste en las capas altas de la atmósfera.

El número de tifones varía según el año, pero el promedio anual para el periodo comprendido entre 1951 y 2025 fue de aproximadamente 26, de los que unos tres afectan a Japón.

El desarrollo de los tifones se ve alimentado por la energía liberada cuando el vapor de agua que surge de la superficie caliente del océano se condensa como gotas de agua dentro de las nubes. Por esta razón, el mayor número de tifones que se forman y que llegan al archipiélago japonés suele concentrarse en los meses que van de julio a octubre, cuando las temperaturas oceánicas son más altas. Este es también el período en el que los daños por inundaciones, deslizamientos de tierra y otros efectos catastróficos relacionados son mayores.

En particular, en septiembre aparecen con frecuencia frentes estacionarios de precipitaciones de otoño cerca del archipiélago japonés, y si el aire cargado de humedad fluye hacia estos frentes desde un tifón, puede aumentar su actividad y agravar la magnitud de los desastres.

Tifones que han causado graves daños en Japón

Día de llegada a tierra Fallecidos y desaparecidos *21/9/1934 Tifón Muroto 3.036 *17/9/1945 Tifón Makurazaki (o tifón Ida) 3.756 *15/9/1947 Tifón Kathleen 1.930 *26/9/1954 Tifón Tōya Maru (o tifón Marie) 1.761 *26/9/1958 Tifón Kanogawa (o tifón Ida) 1.269 *26/9/1959 Tifón Isewan (o tifón Vera) 5.098 *19/9/1990 Tifón n.º 19 40 *27/9/1991 Tifón n.º 19 62 *3/9/1993 Tifón n.º 13 48 *7/9/2004 Tifón n.º 18 46 20/10/2004 Tifón n.º 23 98 *3/9/2011 Tifón n.º 12 98 16/10/2013 Tifón n.º 26 43 12/10/2019 Tifón Hagibis 110

Creado por nippon.com a partir de los datos de la Agencia Meteorológica de Japón. El asterisco (*) indica los tifones que tocaron tierra en septiembre. La Agencia Meteorológica de Japón recoge aquellos tifones en los que el total de fallecidos y desaparecidos superó las 1.000 personas durante la era Shōwa (1926-1989), y las 40 personas a partir de la era Heisei (1989-2019).

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Lluvias torrenciales en el norte de Kyūshū / Edificios destruidos por los desprendimientos de tierra y los troncos arrastrados. Fotografía tomada el 6 de julio de 2017. Haki Hoshimaru, ciudad de Asakura, prefectura de Fukuoka; Jiji)