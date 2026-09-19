Kiyomizudera, a la cabeza de las búsquedas sobre las propiedades culturales de Kioto

Las búsquedas sobre el patrimonio cultural de Kioto son especialmente numerosas en Estados Unidos y Taiwán.

La empresa de marketing digital AUN Consulting, con sede en el distrito tokiota de Chiyoda, realizó un estudio y un análisis propios de las tendencias de búsqueda sobre los Monumentos históricos de la antigua Kioto, declarados Patrimonio Mundial, registradas en 32 países y regiones durante el año comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Estados Unidos encabezó las búsquedas sobre el patrimonio cultural de Kioto, con 3.525.500 consultas, seguido de Taiwán, con 2.720.650. Los cinco primeros países y regiones fueron Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Australia, que en conjunto concentraron alrededor del 61 % del total.

En Estados Unidos, “Byōdōin”, “Kiyomizudera” y “Kinkakuji”, entre otros, se situaron entre los términos más buscados. (No obstante, las consultas en inglés por “Byodoin Temple” podrían incluir búsquedas del templo homónimo situado en el estado de Hawái.)

En Taiwán y Hong Kong, “Kiyomizudera”, “Kinkakuji” y “Rokuonji” se situaron entre los primeros puestos. Una particularidad es que no solo hubo muchas búsquedas del conocido nombre popular, “Kinkakuji”, sino también de su denominación oficial, “Rokuonji”.

En Corea del Sur, “Kiyomizudera” registró el mayor número de búsquedas, mientras que “Ginkakuji” y “Jishōji”, su nombre oficial, también ocuparon puestos destacados.

En Australia, además de “Kiyomizudera” y “Kinkakuji”, el castillo de Nijō también se situó entre los términos más buscados.

Por meses, las búsquedas alcanzaron su máximo en marzo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y Francia; en noviembre de 2025 en Taiwán y Hong Kong; en octubre de ese mismo año en Australia y Singapur; y en enero de 2026 en Corea del Sur. Estas diferencias podrían estar relacionadas con la temporada turística de cada región y con el momento en que se empieza a planificar un viaje a Japón.

En la clasificación por palabras clave, “Kiyomizudera” ocupó el primer puesto con gran ventaja, con 4.586.050 búsquedas, más del doble de las 2.141.590 registradas por “Kinkakuji”, en segunda posición. Sin embargo, si se suman las 1.881.050 correspondientes a “Rokuonji”, el nombre oficial, el conjunto “Kinkakuji / Rokuonji” supera los 4 millones y se acerca al interés que despierta “Kiyomizudera”.

Material de referencia (en japonés)

El interés mundial visto a través del patrimonio cultural de Kioto, AUN Consulting.

(Imagen del encabezado: Pixta.)