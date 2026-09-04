Otoño en Japón: la previsión del cambio de color de las hojas para 2026

Las mejores fechas para disfrutar del follaje otoñal en distintas regiones de Japón en 2026.

De norte a sur, de alto a bajo

Desde finales de otoño a principios de invierno, las hojas de los árboles caducifolios de Japón se tiñen de vivos colores, deleitando a los transeúntes antes de caer al suelo. A diferencia del frente de las flores de cerezo, que se mueve hacia el norte en primavera, la transformación de otoño se expande gradualmente hacia el sur desde Hokkaidō, y desde los terrenos más altos hasta las ciudades de los valles.

Según la previsión realizada el 2 de septiembre por la Corporación Meteorológica de Japón, debido a unas temperaturas un tanto altas a lo largo del país, el follaje rojo y amarillo alcanzará su auge más tarde en 2026 de lo que lo hace en un año normal.

Follaje amarillo

Muchos árboles de ginkgo, con sus brillantes tonos amarillos de otoño, crecen a lo largo de avenidas y parques, constituyendo un símbolo del otoño urbano. En el norte, en Sapporo y Aomori, el follaje amarillo alcanzará su punto máximo alrededor del 6 de noviembre, mientras que en gran parte de Japón, al sur de Tōhoku, llegará entre mediados y finales de noviembre.



Fuente: Corporación Meteorológica de Japón (JMC)

Previsión de las fechas del follaje amarillo por ciudad

Ciudad y fecha Ajuste (días tarde) Sapporo: 6 de noviembre Más o menos normal (2) Aomori: 6 de noviembre Más o menos normal (4) Sendai: 29 de noviembre Más o menos normal (6) Tokio: 26 de noviembre Más o menos normal (3) Kanazawa: 10 de noviembre Más o menos normal (0) Nagano: 14 de noviembre Más o menos normal (4) Nagoya: 17 de noviembre Más o menos normal (–1) Kioto: 27 de noviembre Más o menos normal (3) Osaka: 24 de noviembre Más o menos normal (2) Wakayama: 26 de noviembre Más o menos normal (3) Hiroshima: 20 de noviembre Más o menos normal (5) Kōchi: 16 de noviembre Más o menos normal (1) Fukuoka: 27 de noviembre Tarde (7) Kagoshima: 27 de noviembre Más o menos normal (2)

Follaje rojo

Las hojas rojas tienden a aparecer un poco más tarde que el follaje amarillo. Debido al calor persistente del verano, se prevé que se retrasen 10 días en Sapporo y 9 en Nagano. El follaje rojo alcanzará su punto máximo alrededor del 29 de noviembre en Tokio y del 4 de diciembre en Osaka.



Fuente: Corporación Meteorológica de Japón (JMC)

Previsión de las fechas del follaje rojo por ciudad

Ciudad y fecha Ajuste (días tarde) Sapporo: 7 de noviembre Tarde (10) Aomori: 13 de noviembre Más o menos normal (0) Sendai: 25 de noviembre Más o menos normal (4) Tokio: 29 de noviembre Más o menos normal (1) Kanazawa: 30 de noviembre Más o menos normal (6) Nagano: 21 de noviembre Tarde (9) Nagoya: 2 de diciembre Más o menos normal (4) Kioto: 11 de diciembre Más o menos normal (6) Osaka: 4 de diciembre Más o menos normal (3) Wakayama: 11 de diciembre Más o menos normal (5) Hiroshima: 28 de noviembre Más o menos normal (6) Kōchi: 9 de diciembre Tarde (7) Fukuoka: 7 de diciembre Más o menos normal (6) Kagoshima: 10 de diciembre Más o menos normal (–5)

El follaje otoñal comienza mucho antes en las zonas de alta montaña que en las ciudades de menor altitud. En el monte Asahidake de Hokkaidō, ubicado en el Parque Nacional de Daisetsuzan y famoso por albergar los colores del otoño más tempranos de Japón, el follaje alcanza su punto álgido a altitudes superiores a los 1.500 metros entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre aproximadamente. Por su parte, en la cumbre del monte Takao de Tokio (599 metros), las hojas alcanzan su máximo esplendor entre el 6 y el 20 de noviembre.

La Corporación Meteorológica de Japón ofrece predicciones para 3.000 montañas de todo el país (disponible solo en japonés).

Material de referencia (en japonés)

Previsión del follaje otoñal y página web Navi, que muestra la mejor época para contemplar las hojas de temporada en 700 lugares de todo Japón, de la Corporación Meteorológica de Japón.

(Imagen del encabezado: un tren turístico atraviesa el espectacular paisaje otoñal de la garganta de Naruko, en Ōsaki, en la prefectura de Miyagi. © Pixta.)