Nueve estrellas del fútbol japonés cambian de club esta temporada

Varios de los jugadores destacados de los “Samurai Blue”, la selección nacional masculina de fútbol, han fichado por nuevos clubes durante el parón de la temporada europea.

Nueve miembros de la selección nacional fichan por nuevos clubes

Durante la pausa entre temporadas del fútbol europeo, varias estrellas de la selección masculina de Japón que militan en el continente, entre ellas Suzuki Zion y Nakamura Keito, han cambiado de club. A continuación, repasamos a los nueve futbolistas y sus nuevos equipos.

Suzuki Zion - Aston Villa FC

Suzuki atrajo la atención mundial por su destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA de 2026, consolidando su condición de pilar de la defensa de Japón gracias a su aplomo y a sus intervenciones decisivas. Protagonizó un traspaso de gran repercusión desde el Parma italiano al Aston Villa, convirtiéndose en el primer guardameta japonés en jugar en la Premier League inglesa.



Suzuki Zion. (© Imago/Sportimage via Reuters Connect)

Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 2002

Clubes: Urawa Reds (Japón), Sint-Truidense VV (Bélgica), Parma Calcio (Italia), Aston Villa (Inglaterra)

Itakura Kō - Borussia Mönchengladbach

Itakura, que fue capitán de la selección en el Mundial, regresó a su antiguo club alemán, el Borussia, tras pasar un año en el Ajax holandés.



Itakura Kō. (© Imago/Steinsiek.Ch via Reuters Connect)

Fecha de nacimiento: 27 de enero de 1997

Clubes: Kawasaki Frontale (Japón), Vegalta Sendai (Japón), Manchester City (Inglaterra), FC Groningen (Países Bajos), Schalke 04 (Alemania), Borussia Mönchengladbach (Alemania), Ajax (Países Bajos), Borussia Mönchengladbach (Alemania).

Tomiyasu Takehiro - Crystal Palace FC

Tomiyasu regresó a la Premier League tras una temporada en el Ajax. Tras fichar por el Crystal Palace, se une a su compañero en la selección japonesa, Kamada Daichi.



Tomiyasu Takehiro. (© Imago/Pro Sports Images via Reuters Connect)

Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1998

Clubes: Avispa Fukuoka (Japón), Sint-Truidense VV (Bélgica), Bologna FC (Italia), Arsenal (Inglaterra), Ajax (Países Bajos), Crystal Palace (Inglaterra)

Sugawara Yukinari - Cagliari

Sugawara fichó por el Cagliari de la Serie A italiana tras una temporada en el Bremen alemán, donde jugaba cedido por el Southampton inglés.



Sugawara Yukinari durante el partido de Japón contra Brasil en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. (© Reuters)

Fecha de nacimiento: 28 de junio de 2000

Clubes: Nagoya Grampus (Japón), Alkmaar (Países Bajos), Southampton FC (Inglaterra), Werder Bremen (Alemania), Cagliari (Italia)

Nakamura Keito - Olympique Lyonnais

Nakamura dio el salto del Stade de Reims, club de la segunda división francesa, al Lyon, un equipo con una gran trayectoria que ganó siete títulos consecutivos de la Ligue 1 en la década de los 2000.



Nakamura Keito en un Partido contra Suecia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. (© Reuters)

Fecha de nacimiento: 28 de julio de 2000

Clubes: Gamba Osaka (Japón), FC Twente (Países Bajos), Sint-Truidense VV (Bélgica), FC Juniors (Austria), LASK (Austria), Stade de Reims (Francia), Lyon (Francia)

Maeda Daizen - Ipswich Town FC

Maeda dejó el Celtic tras cinco temporadas en el equipo escocés para fichar por el Ipswich, recién ascendido a la Premier League.



Maeda Daizen. (© Imago/Sportimage via Reuters Connect)

Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1997

Clubes: Matsumoto Yamaga FC (Japón), Mito HollyHock (Japón), Matsumoto Yamaga FC (Japón), CS Marítimo (Portugal), Yokohama F. Marinos (Japón), Celtic (Escocia), Ipswich Town FC (Inglaterra)

Ueda Ayase - LOSC Lille

Ueda comenzó la temporada en los Países Bajos con el Feyenoord, pero a finales de agosto se incorporó al Lille de la Ligue 1 francesa. Ueda deseaba ponerse a prueba en una de las cinco grandes ligas de Europa, y los aficionados al fútbol están ansiosos por ver si el máximo goleador de la liga neerlandesa puede mantener su rendimiento goleador a un nivel más exigente.



Ueda Ayase. (© Zuma Press Wire via Reuters Connect)

Fecha de nacimiento: 28 de agosto de 1998

Clubes: Kashima Antlers (Japón), Cercle Brugge KSV (Bélgica), Feyenoord (Países Bajos), Lille (Francia)

Ogawa Kōki - FC Machida Zelvia

Tras tres temporadas en el Nijmegen holandés, donde disputó 81 partidos y marcó 26 goles, Ogawa regresó a la J. League para fichar por el Machida Zelvia.



Ogawa Kōki. (© Jiji)

Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1997

Clubes: Yokohama Kōhoku Soccer Club (Japón), Mamedo FC Junior Youth (Japón), Instituto Tōkō Gakuen (Japón), Júbilo Iwata (Japón), Mito HollyHock (Japón), Júbilo Iwata (Japón), Yokohama FC (Japón), NEC Nijmegen (Países Bajos), Machida Zelvia (Japón)

Gotō Keisuke - SC Freiburg

Gotō dejó el Sint-Truiden belga, donde pasó una temporada cedido, y fichó por el Friburgo de la Bundesliga.



Gotō Keisuke. (© Imago/Ulmer/Teamfoto via Reuters Connect)

Fecha de nacimiento: 3 de junio de 2005

Clubes: Júbilo Iwata (Japón), RSC Anderlecht (Bélgica), Sint-Truiden (Bélgica), SC Freiburg (Alemania)

(Imagen del encabezado: Suzuki Zion durante un partido del Aston Villa en la Premier League, el 6 de septiembre de 2026. © David Greaves/Focus Images Ltd/Sipa USA via Reuters Connect.)