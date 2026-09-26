El 35 % de los jóvenes solteros en Japón no desea contraer matrimonio

En Japón, el porcentaje de niños nacidos fuera del matrimonio es muy bajo en comparación con otros países. Y pese al declive de la natalidad, muchos jóvenes no tienen intenciones de casarse.

Para las mujeres jóvenes la dificultad reside en las labores del hogar y la crianza

Una encuesta realizada recientemente por la Agencia para la Infancia y las Familias de Japón entre 100.000 personas de 15 a 39 años revela que el 35,1 % de los solteros, de un total de 43.529, no tiene deseos de contraer matrimonio. Por otra parte, el 37,5 % respondió que le gustaría casarse algún día, una cifra superior a quienes dieron plazos específicos para hacerlo.

La encuesta, que realizó por vía telemática entre mayo y agosto, recibió cerca de 68.000 respuestas válidas. El 60 % de las personas que respondieron eran mujeres.

Con respecto a los factores que dificultan la toma de decisión sobre el matrimonio, los más frecuentes fueron la inestabilidad respecto a los ingresos, la pérdida del tiempo libre y la falta de una persona con quien casarse. En este caso se permitieron respuestas múltiples.

Desglosado por sexos y edades, mientras que las jóvenes de entre 15 a 24 años consideran que la desigualdad en el reparto de las tareas del hogar y la crianza de los hijos es un obstáculo para el matrimonio, las de 35 a 39 señalan que la principal razón de su soltería es la falta de una persona con quien quisieran casarse.

Con respecto a lo que priorizan sobre el matrimonio, las respuestas más frecuentes fueron el ocio, los pasatiempos, el estado de salud y la tranquilidad mental y los ingresos y trabajo estables.

Material de referencia (en japonés)

Encuesta general sobre las generaciones jóvenes (Encuesta general a 100.000 jóvenes), Agencia para la Infancia y las Familias de Japón.

Imagen del encabezado: Pixta.

(Traducido al español del original en japonés.)