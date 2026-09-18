PISA 2025: Japón lidera la OCDE, pero afronta retos de curiosidad y motivación

Japón obtuvo los mejores resultados entre los países de la OCDE. Sin embargo, la evaluación también puso de relieve problemas como la brecha de rendimiento vinculada a la situación económica familiar y la escasa curiosidad por aprender cosas nuevas.

Entre los mejores del mundo en las tres áreas

En el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de 2025, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre unos 760.000 jóvenes de 15 años de 91 países y territorios, Japón se situó cuarto en competencia lectora (tercero en la edición anterior), quinto en competencia científica (segundo) y quinto en competencia matemática (quinto), con lo que se mantuvo entre los países con mejores resultados del mundo.

La evaluación se realiza aproximadamente cada tres años desde 2000. Desde 2015, la puntuación media de los 38 países miembros de la OCDE ha descendido, mientras que Japón se ha mantenido estable en términos generales y, por primera vez desde que comenzó el estudio, ocupó el primer puesto entre los miembros de la OCDE en las tres áreas. Las puntuaciones medias de Japón fueron de 503 puntos en lectura (13 menos), 536 en matemáticas (11 menos) y 538 en ciencias (9 menos).

En las tres áreas aumentó, con respecto a la edición anterior, la proporción de alumnos en los niveles de rendimiento más bajos. Al mismo tiempo, se observó que cuanto mayor era el nivel educativo de los progenitores y cuanto más favorable la situación económica del hogar, mayor tendía a ser la proporción de alumnos con puntuaciones altas.

En el cuestionario realizado junto con la evaluación, el porcentaje de respuestas afirmativas a enunciados como “Me gusta aprender cosas nuevas” o “Siento mucha curiosidad por cosas muy diversas” fue inferior a la media de la OCDE. También quedaron por debajo de la media en aspectos como planificar la forma de estudiar y cambiar de método al darse cuenta de que lo que hacían no estaba funcionando.

Entre semana, el tiempo medio dedicado a consultar redes sociales y páginas de vídeos fue de 2,3 horas en Japón, el más bajo de los 24 países, frente a una media conjunta de 2,8 horas. En la “Encuesta Nacional sobre Rendimiento Académico y Situación del Aprendizaje”, realizada en la primavera de 2026 por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología entre alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria, también se observó una tendencia a que las puntuaciones bajaran cuanto más tiempo se dedicaba a las redes sociales y los vídeos. Es posible que ello guarde relación con el hecho de que Japón haya mantenido sus buenos resultados en esta edición.

Por otra parte, Japón también ocupó el último lugar entre 38 países en la frecuencia de uso de inteligencia artificial generativa en clase. El porcentaje de alumnos que la utilizaba como apoyo al aprendizaje “todos los días o casi todos los días” fue de solo el 7,0 %, frente al 19,1 % de media de la OCDE.

Material de referencia (en japonés)

Puntos clave de PISA 2025, la evaluación de competencias de los estudiantes de la OCDE, Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología e Instituto Nacional de Investigación sobre Políticas Educativas

(Imagen del encabezado: Pixta.)