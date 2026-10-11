Solo un 13,7 % de las personas mayores en Japón tiene amigos en quienes confiar

El Libro blanco sobre la sociedad envejecida 2026 revela que solo un poco más del 10 % de los mayores de 65 años en Japón cuenta con amigos o vecinos fuera del ámbito familiar con el que convive.

En un estudio comparativo internacional realizado entre personas de 65 años o más de Japón, Estados Unidos, Alemania y Suecia, el porcentaje de quienes respondieron que, fuera de la familia con la que conviven, podían contar con amigos o vecinos fue excepcionalmente bajo en Japón, con poco más del 10 % en ambos casos. El estudio se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 2025 en los cuatro países. Los resultados se publicaron en junio de este año en el Libro blanco sobre la sociedad envejecida 2026.

Según los resultados, el 82,1 % de los encuestados en Japón respondió que “tiene a alguien con quien puede contar” fuera de la familia con la que convive, frente al 72,5 % en Estados Unidos, el 95,7 % en Alemania y el 78,1 % en Suecia. En todos los países, la relación más citada entre esas personas de apoyo fue la de “familiares y parientes que viven en otro domicilio”. Sin embargo, las diferencias fueron muy amplias: el 61,0 % de los alemanes indicó que contaba con amigos, frente al 13,7 % de los japoneses, mientras que en la categoría de vecinos las cifras fueron del 52,0 % en Alemania y del 12,9 % en Japón.

El porcentaje de personas que respondió estar satisfecha con su vida actual (sumando las respuestas “satisfecho” y “más bien satisfecho”) fue del 79,2 % en Japón, el 93,6 % en Estados Unidos, el 88,5 % en Alemania y el 96,6 % en Suecia.

Japón registra el mayor porcentaje de personas que “quieren seguir realizando un trabajo remunerado”

A la pregunta “¿Desea realizar un trabajo remunerado en el futuro?”, el 39,0 % respondió “sí (deseo continuar)” en Japón, el 24,3 % en Estados Unidos, el 19,8 % en Alemania y el 19,1 % en Suecia: en los tres países que no eran Japón, más del 70 % respondió “no (deseo dejarlo)”.

El motivo más citado para querer trabajar fue “quiero obtener ingresos” entre los encuestados en Japón, Estados Unidos y Alemania. En Suecia, la respuesta más frecuente fue “porque puedo aprovechar mis conocimientos y capacidades”.

Ante la pregunta sobre el uso de dispositivos de información y comunicación, entre el 80 % y el 90 % de los encuestados de todos los países respondió que utiliza el teléfono móvil o el smartphone para comunicarse con familiares, amigos, etc. (incluido el correo electrónico). El porcentaje que afirmó utilizar la banca por internet o realizar operaciones financieras (como transacciones de valores o seguros) fue del 94,2 % en Suecia, el 73,9 % en Estados Unidos, el 31,7 % en Alemania y el 10,0 % en Japón; en cuanto a realizar trámites administrativos por internet (administración electrónica nacional o local), las cifras fueron del 71,4 % en Suecia, el 33,7 % en Estados Unidos, el 26,1 % en Alemania y el 9,2 % en Japón, con Japón a la cola en ambos casos.

Material de referencia (en japonés)

Libro blanco sobre la sociedad envejecida, Oficina del Gabinete

(Imagen del encabezado: Pixta.)