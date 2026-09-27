Japón registró 43.000 casos de autolesiones e intentos de suicidio en 2025

El número de personas trasladadas en ambulancia por actos de autolesión o intentos de suicidio viene aumentando desde 2019.

Una media de 120 personas trasladadas al día

El Centro de Promoción de medidas contra el Suicidio de Japón (JSCP, por sus siglas en inglés) analizó los casos de autolesiones y los intentos de suicidio (incluidos los casos con resultado de muerte), basándose en los datos sobre las personas trasladadas de urgencias de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones. En 2025, el número de personas trasladadas por urgencias en todo el país debido a actos autolesivos ascendió a 43.631. Esto supone una media de 120 personas trasladadas al día. Esta cifra viene aumentando desde 2019.

El análisis de los datos correspondientes al periodo 2016-2024 revela un aumento entre las generaciones más jóvenes, hasta los 30 años, y que, en el caso de los menores de 19 años, la cifra se multiplicó por 2,6 durante ese mismo periodo. El aumento es más notable entre las mujeres que entre los hombres.

Dicho centro también analizó los casos de los servicios de urgencias de todo el país. Durante el periodo de tres años comprendido entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025, se registraron 9.168 casos de autolesiones y tentativas de suicidio trasladados a los centros de urgencias de todo el país. Las mujeres representaron el 64,8 % de los casos y, por grupos de edad, el 27,9 % correspondió a personas de entre 20 y 29 años, lo que supone la cifra más elevada.

En cuanto a los métodos de autolesión, la sobredosis de medicamentos fue la más frecuente, con un 59,5 %; aunque aproximadamente el 80 % utilizó medicamentos recetados, entre las generaciones más jóvenes fueron más frecuentes los casos en los que se utilizaron medicamentos de venta libre.

Se registraron un total de 750 casos entre alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, desglosados en 20 casos de primaria, 246 de secundaria y 484 de bachillerato. Las mujeres representaron casi el 80 % del total. El método más frecuente fue la sobredosis de medicamentos (521 casos), seguida de los saltos desde altura (143 casos). A partir del año 2025, los motivos fueron problemas escolares en aproximadamente el 40 % de los casos y problemas familiares en aproximadamente el 30 %.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar considera que “la mayoría de los suicidios son muertes a las que se llega tras sentirse acorralado, y que se trata de un problema social que, en gran parte, se puede prevenir”, por lo que pretende impulsar medidas integrales de prevención del suicidio en colaboración con políticas relacionadas con la salud, la asistencia sanitaria, el bienestar social, la educación, el trabajo y otros ámbitos.

La página web Mamorō yo Kokoro (en japonés) recopila de forma clara información sobre iniciativas de prevención del suicidio, así como puntos de contacto donde se pueden consultar las preocupaciones a través de redes sociales como LINE o por teléfono.

En la página web de la Agencia para la Infancia y la Familia se ha creado una sección para buscar puntos de atención para que los propios menores puedan enviar señales de socorro o encontrar fácilmente a quién acudir en caso de necesidad.

Otros teléfonos para la prevención del suicidio en Japón:

Tokyo English Lifeline (TELL): 03-5774-0992

Sitio web: https://telljp.com/lifeline/

Yorisoi Hotline: 0120-279-338 (atención las 24 horas)

Sitio web: https://www.since2011.net/yorisoi/

Inochi no Denwa: 0120-783-556 (de las 16:00 a las 21:00 horas), 0570-783-556 (de las 10:00 a las 22:00 horas)

Sitio web: https://www.inochinodenwa.org/

Material de referencia (en japonés)

Imagen del encabezado: Pixta.