Japón cuenta por primera vez con más de 100.000 personas centenarias

Japón, líder en longevidad, informó recientemente que su población de personas de 100 años o más ha superado ya las 100.000.

Un hito para la historia

Japón cuenta en la actualidad con más de 100.000 personas de 100 años o más. Según los datos del registro de residentes del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, a fecha del 1 de septiembre de 2026, el número de centenarios aumentó en 7.914 personas con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 107.677. Se trata del total más alto desde que comenzaron a recopilarse estadísticas en 1963, y la cifra ha aumentado durante 56 años consecutivos. Las mujeres representan una abrumadora mayoría con 94.298, un 87,6 %, frente a 13.379 hombres.

La mujer más anciana de Japón es Kishimoto Fuyo, de 114 años y residente en Kioto, y es la última persona japonesa con vida nacida en el periodo Meiji (1868-1912). El hombre más anciano del país es Katō Hikaru, de 112 años, que vive en Kumamoto.

En 1963, cuando se promulgó la Ley de Bienestar de la Vejez, había 153 personas de 100 años o más en el país, pero el número superó los 1.000 en 1981 y los 10.000 en 1998, y ha seguido aumentando de forma constante desde entonces.

La prefectura con la mayor proporción de centenarios por cada 100.000 habitantes es Shimane, con 186,7, lo que supone más del triple que Saitama, la más baja con 51,3. El oeste de Japón tiende a presentar proporciones más elevadas que el este del país, y las cifras son especialmente bajas en la región de Kantō, centrada en el área metropolitana de Tokio.

Personas de 100 años o más por cada 100.000 habitantes

Prefecturas con mayor población centenaria

Shimane 186,65 Kōchi 169,52 Tottori 152,48 Kagoshima 148,31 Nagano 146,85

Prefecturas con menor población centenaria

Saitama 51,27 Aichi 57,79 Osaka 60,06 Tokio 62,40 Chiba 62,89

Creado por nippon.com a partir de los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

Material de referencia (en japonés)

Datos sobre las personas centenarias, del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

(Translated from Japanese. Banner image © Pixta.)