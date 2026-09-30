Japón escala un puesto en el Índice Global de la Brecha de Género de 2026

Japón ocupó el puesto 117 en el Índice Global de la Brecha de Género de 2026, subiendo solo un puesto con respecto al año anterior, a pesar del nombramiento de Takaichi Sanae como primera ministra.

En el puesto más bajo entre los países del G-7

Japón subió un puesto hasta el 117.º entre 145 países en el Informe Global de la Brecha de Género que presentó el Foro Económico Mundial el 16 de septiembre de 2026.

El informe del FEM analiza varios datos estadísticos sobre la situación de la mujer utilizando cuatro categorías: economía, educación, salud y política. El índice de la brecha de género asigna una puntuación de 1,00 si hay una igualdad total y de 0,00 si esta es totalmente inexistente.

Japón logra buenos resultados en educación y salud, pero, dado que las mujeres asumen la mayor parte de la carga de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, sus oportunidades de ejercer el liderazgo en la política y la economía se ven limitadas. La categoría de política se basa en parámetros como los años que una jefa de Estado ha permanecido en el cargo, la proporción de mujeres en la Cámara de Representantes y la proporción de hombres y mujeres en el Gabinete del Gobierno, por lo que ni siquiera la elección de Takaichi Sanae como la primera ministra de Japón se tradujo en una mejora drástica.

Entre los países del Grupo de los Siete, el Reino Unido se situó en la posición más alta (5.ª), por delante de Alemania (9.ª), Francia (22.ª), Canadá (24.ª), Estados Unidos (47.ª) e Italia (83.ª). Japón fue el único país del G-7 que no logró situarse entre los 100 primeros.

Índice de igualdad de género 2026

2026 (2025) País Resultados 1 (1) Islandia 0,930 2 (2) Finlandia 0,872 3 (3) Noruega 0,857 4 (8) Namibia 0,845 5 (4) Reino Unido 0,842 6 (5) Nueva Zelanda 0,828 7 (6) Suecia 0,823 8 (13) Australia 0,819 9 (9) Alemania 0,817 10 (10) Irlanda 0,814 12 (12) España 0,796 22 (35) Francia 0,779 24 (32) Canadá 0,777 47 (42) Estados Unidos 0,749 83 (85) Italia 0,708 91 (69) Emiratos Árabes Unidos 0,702 96 (103) China 0,699 101 (101) Corea del Sur 0,693 117 (118) Japón 0,670 131 (131) India 0,645 138 (139) Egipto 0,632 145 (146) Chad 0,578

Creado por nippon.com a partir del Informe Global de la Brecha de Género 2026 del Foro Económico Mundial.

Material de referencia (en inglés)

Informe Global de la Brecha de Género 2026 del Foro Económico Mundial.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)