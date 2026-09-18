Takaichi Sanae apuesta por la estabilidad en la primera reorganización de su Gabinete

Takaichi Sanae apuesta por la estabilidad en la primera reorganización de su GabinetePolítica
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Caras nuevas en la Administración
La primera ministra Takaichi Sanae optó por la estabilidad en su primera remodelación del Gabinete el 17 de septiembre de 2026, manteniendo en sus cargos a figuras clave como el secretario en jefe del Gabinete, Kihara Minoru, y la ministra de Finanzas, Katayama Satsuki. Sus rivales en las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático de 2025, Motegi Toshimitsu y Koizumi Shinjirō, también continúan como ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa, respectivamente. Sin embargo, Hayashi Yoshimasa, quien fue otro de los aspirantes a la presidencia en 2025, es sustituido como ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones por Fujii Hisayuki, quien entra por primera vez en el Gabinete.
Un cambio destacable es el nombramiento del primer ministro en representación del socio de coalición del PLD, el Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón). Nakatsuka Hiroshi se convierte en ministro para la Reforma Regulatoria.
A continuación se puede leer la lista completa de los miembros del Gabinete. Las edades corresponden al 17 de septiembre de 2026.
Primera ministra
Takaichi Sanae (65 años), PLD, Cámara de Representantes (Nara)
Ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones (primer cargo en un gabinete)
Fujii Hisayuki (55 años), PLD, Cámara de Representantes (Hyōgo)
Ministro de Justicia
Yamashita Takashi (61 años), PLD, Cámara de Representantes (Okayama)
Ministro de Asuntos Exteriores (sin cambios)
Motegi Toshimitsu (70 años), PLD, Cámara de Representantes (Tochigi)
Ministra de Finanzas, ministra de Estado para los Servicios Financieros (sin cambios)
Katayama Satsuki (67 años), PLD, Cámara de Consejeros (representación proporcional)
Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (primer cargo en un gabinete)
Seki Yoshihiro (61 años), PLD, Cámara de Representantes (Hyōgo)
Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar (sin cambios)
Ueno Ken’ichirō (61 años), PLD, Cámara de Representantes (Shiga)
Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca (primer cargo en un gabinete)
Yana Kazuo (47 años), PLD, Cámara de Representantes (representación proporcional)
Ministro de Economía, Comercio e Industria (sin cambios)
Akazawa Ryōsei (65 años), PLD, Cámara de Representantes (Tottori)
Ministro del Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo (primer cargo en un gabinete)
Ibayashi Tatsunori (50 años), PLD, Cámara de Representantes (Shizuoka)
Ministro de Medioambiente (primer cargo en un gabinete)
Sasagawa Hiroshi (60 años), PLD, Cámara de Representantes (Gunma)
Ministro de Defensa (sin cambios)
Koizumi Shinjirō (45 años), PLD, Cámara de Representantes (Kanagawa)
Secretario en jefe del Gabinete, ministro a cargo de la cuestión de los secuestros de Corea del Norte (sin cambios)
Kihara Minoru (57 años), PLD, Cámara de Representantes (Kumamoto)
Ministro para la Transformación Digital (primer cargo en un gabinete)
Furukawa Toshiharu (63 años), PLD, Cámara de Consejeros (Saitama)
Ministro para la Reconstrucción
Hosono Gōshi (55 años), PLD, Cámara de Representantes (Shizuoka)
Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública
Hanashi Yasuhiro (66 años), PLD, Cámara de Representantes (Ibaraki)
Ministro para la Reforma Regulatoria (primer cargo en un gabinete)
Nakatsuka Hiroshi (70 años), Ishin, Cámara de Representantes (Osaka)
Ministro para la Estrategia de Crecimiento (sin cambios)
Kiuchi Minoru (61 años), PLD, Cámara de Representantes (Shizuoka)
Ministra para la Seguridad Económica, ministra a cargo de las Cuestiones de los Residentes Extranjeros (sin cambios)
Onoda Kimi (43 años), PLD, Cámara de Consejeros (Okayama)
(Imagen del encabezado: La primera ministra Takaichi Sanae, en primer plano en el centro, posa para una foto conmemorativa con los miembros de su gabinete renovado en la oficina del primer ministro en Tokio, el 17 de septiembre de 2026. © Jiji)