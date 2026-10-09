Una de cada cuatro personas mayores de 65 años en Japón sigue trabajando

A medida que aumenta la población de edad avanzada, también lo hace el número de personas mayores en activo. En 2025, la cifra de personas de 65 años o más que continúan trabajando alcanzó los 9,43 millones.

El porcentaje de personas de 75 años o más destaca a nivel mundial

Según las estimaciones del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, a fecha de 15 de septiembre de 2026, la población de personas mayores de 65 años ascendía a 36,24 millones, lo que supone un aumento de 20.000 personas con respecto al año anterior. Su porcentaje respecto a la población total se elevó en 0,2 puntos, hasta alcanzar el 29,6 %, lo que supone un máximo histórico.

Si se analiza con detalle la población de personas de edad avanzada, las mujeres suman 20,54 millones (el 32,6 % de la población femenina), mientras que los hombres ascienden a 15,71 millones (el 26,3 % de la población masculina), lo que supone que hay 4,83 millones más de mujeres que de hombres.

La población de 70 años o más asciende a 29,11 millones, lo que supone un aumento de 80.000 personas con respecto al año anterior, y representa el 23,7 % de la población total, un aumento de 0,1 puntos porcentuales. Esto significa que una de cada cuatro mujeres y uno de cada cinco hombres tiene 70 años o más. La población de 75 años o más asciende a 21,68 millones, lo que supone un aumento de 430.000 personas, y representa el 17,7 % de la población total, un aumento de 0,5 puntos porcentuales.

Si se comparan los datos de las Naciones Unidas sobre la tasa de envejecimiento de cada país (el porcentaje de la población de 65 años o más), Japón supera en 4,0 puntos a Italia (25,6 %), que ocupa el segundo lugar, y se sitúa con diferencia a la cabeza a nivel mundial. Dado que la generación del baby boom (nacidos entre 1947 y 1949), que constituye el grupo demográfico más numeroso, tiene ahora entre 77 y 79 años, destaca especialmente el elevado porcentaje de personas de 75 años o más.

A medida que aumenta la población de personas en edad avanzada, también lo hace el número de personas mayores en activo. En 2025, el número de personas de 65 años o más en activo ascendió a 9,43 millones, lo que supone un aumento por vigésimo segundo año consecutivo y un máximo histórico. Por sectores, el comercio mayorista y minorista registró el mayor número, con 1,31 millones de personas, seguido de la sanidad y el bienestar social, con 1,22 millones, y el sector de servicios, con 1,08 millones. La proporción de personas de 65 años o más respecto al total de personas empleadas de 15 años o más es del 13,8 %, lo que significa que una de cada siete personas que trabajan es una persona de edad avanzada.

El porcentaje de personas ocupadas respecto a la población de 65 años o más es del 26,0 %, lo que significa que una de cada cuatro personas mayores trabaja. Por grupos de edad, el porcentaje es del 54,5 % en el grupo de 65 a 69 años, del 36,2 % en el de 70 a 74 años y del 12,6 % en el de 75 años o más, todos ellos récords históricos.

Material de referencia (en japonés)

Temas estadísticos: las personas mayores en Japón desde el punto de vista de las estadísticas, Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones

(Imagen del encabezado: Photo AC.)