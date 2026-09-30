Cambios que afectarán a la vida de los residentes en Japón a partir de octubre de 2026

Entre los cambios que afectarán a los residentes en Japón a partir del 1 de octubre de 2026 se encuentran importantes subidas en las tasas relacionadas de los visados.

Un aumento importante de las tasas para los trámites de extranjería

El coste habitual para la prórroga del visado o el cambio de estatus de residencia pasa de una tarifa plana de 6.000 yenes a hasta 75.000 yenes, según la duración de la estancia. En la mayoría de los casos, se ofrecerá un descuento para las solicitudes en línea. Por su parte, el coste del permiso de residencia permanente aumenta de 10.000 yenes a 200.000 yenes.

Eliminación del umbral de 1,06 millones de yenes para la Seguridad Social

El Gobierno ha eliminado el umbral de ingresos anuales, conocido popularmente como el “muro de los 1,06 millones de yenes”, que hasta ahora debía alcanzarse para cotizar al seguro de salud y a la pensión de los empleados (kōsei nenkin). Además, dado que el requisito sobre el tamaño de la empresa, fijado actualmente en “51 empleados o más”, se eliminará de forma gradual a partir de octubre de 2027, se extenderá la cobertura de la Seguridad Social y la obligación de cotizar a cualquiera que trabaje 20 horas o más a la semana.

Exención de la pensión nacional para padres autónomos

Como parte de las medidas de apoyo a la crianza dirigidas a trabajadores autónomos y freelancers, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar ha eximido a los padres del pago de las cuotas de la pensión nacional (kokumin nenkin) hasta que su hijo cumpla un año. Los padres recibirán una exención total durante 12 meses a partir del nacimiento del niño, mientras que las madres obtendrán una exención total de 13 meses, incluido el mes anterior al parto.

Unificación de los tipos impositivos para la cerveza

En la última etapa de una reforma gradual, el impuesto sobre la cerveza tradicional, la happōshu (cerveza con bajo contenido en malta) y la llamada “tercera cerveza” (bebidas con sabor a cerveza sin malta) se unifica en 54,25 yenes por lata de 350 ml. Esto supone una rebaja fiscal de unos 9 yenes para la cerveza tradicional y una subida de unos 7 yenes para las otras dos categorías. La reforma busca eliminar las disparidades tributarias causadas por las diferencias en las materias primas y los métodos de elaboración con el fin de crear un entorno competitivo más justo. Los impuestos sobre el chūhai en lata y bebidas similares también se incrementan en 7 yenes, hasta alcanzar los 35 yenes, situándose al mismo nivel por unidad de consumo que el sake y el vino.

Subida de precios para los productos de tabaco calentado

Japan Tobacco ha subido 40 yenes el precio de las 31 variedades de recargas de tabaco para su dispositivo de tabaco calentado Ploom. Esta medida acompaña a un incremento fiscal destinado a equiparar la tributación entre los productos de tabaco calentado y los cigarrillos convencionales. Por su parte, Philip Morris International también ha aumentado el precio de los cartuchos de tabaco para sus dispositivos IQOS entre 20 y 30 yenes.

Fin de las subvenciones a la electricidad y al gas

Con el fin de las subvenciones estivales, los consumidores experimentarán una subida efectiva de precios en la factura correspondiente al consumo de energía de octubre. Para los hogares medios, las subvenciones a la electricidad se fijaron en 3,5 yenes por kilovatio-hora para el consumo de julio y septiembre, y en 4,5 yenes para el de agosto. Las subvenciones al gas natural fueron de 14 yenes por metro cúbico en julio y septiembre, y de 18 yenes en agosto.

Subida de peajes en la autopista Shuto

Los peajes basados en la distancia aumentan en la autopista Shuto (Autopista Metropolitana), que da servicio a la gran área metropolitana de Tokio. Para los vehículos ordinarios, la tarifa por kilómetro ha subido aproximadamente 3 yenes, al pasar de 29,52 a 32,472 yenes, mientras que el límite máximo del peaje se ha incrementado en 180 yenes, pasando de 1.950 a 2.130 yenes. La subida media de las tarifas es del 8,1 %.

Subida de las tarifas del servicio Yū-Pack

Japan Post ha incrementado las tarifas estándar de envío de su servicio de paquetería Yū-Pack en un promedio del 10 %. Con los nuevos precios, enviar un paquete de tamaño 60 (cuyas dimensiones sumadas de largo, ancho y alto no superan los 60 centímetros) de Tokio a Osaka resulta 100 yenes más caro, situándose en 1.090 yenes. La modificación de precios responde al aumento de los costes laborales y de otro tipo.

Medidas obligatorias contra el acoso por parte de clientes (kasuhara)

Se exige a todas las empresas y gobiernos locales que apliquen medidas preventivas para proteger a los empleados frente al acoso por parte de clientes, como exigencias desmedidas y comportamientos abusivos.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: © Photo AC.)