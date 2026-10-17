La inteligencia artificial pone en aprietos a la industria japonesa de la traducción

La adopción de traducción basada en IA generativa ha provocado un descenso en ventas para las empresas de traducción de Japón.

La mitad de las empresas registran menos ingresos y beneficios

La creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa ya se hace notar en numerosos sectores profesionales, entre ellos el de la traducción. Tokyo Shōkō Research analizó los resultados de 100 empresas japonesas de este sector cuyos datos financieros permitían realizar una comparación a lo largo de cinco ejercicios fiscales consecutivos. En el ejercicio fiscal 2025, estas empresas registraron una facturación conjunta de 39.300 millones de yenes y unos beneficios netos de 920 millones.

En comparación con el año fiscal 2022, en el que las ventas llegaron a un máximo de 43.500 millones de yenes, y los beneficios a los 3.100 millones, la facturación de 2025 descendió un 9,7 % y los beneficios un 70,7 %. De las 100 empresas estudiadas, 32 registraron un aumento de las ventas y 35 uno de los beneficios, mientras que 50 empresas registraron un descenso de las ventas y 47 un descenso de los beneficios.

Tokyo Shōkō Research ofrece el siguiente análisis de la situación: “La traducción automática ha avanzado con tal rapidez que se pueden traducir textos simples de forma gratuita. La competición de precios se intensifica a medida que se hace más fácil obtener traducciones”.

Por otro lado, se espera que el mercado internacional de traducción asistida por IA se expanda rápidamente. La empresa de investigación de mercado QY Research, con sede en Estados Unidos, predice que el mercado crecerá de 2.600 millones de dólares en 2025 (415.500 millones de yenes, calculados a 158 yenes el dólar) a 4.200 millones de dólares (666.600 millones de yenes) para 2032. Business Research Insights, empresa de investigación de mercado con sede en la India, prevé que ese mercado crecerá de 4.400 millones de dólares (693.500 millones de yenes) en 2025 a 5.700 millones de dólares (904.900 millones de yenes) para 2035.

Pese a que estas estimaciones varían considerablemente, comparten la hipótesis de que la mayor parte de la traducción pasará de traductores humanos a IA, y que el mercado se expandirá. La clave para la supervivencia de la industria de la traducción puede hallarse en si los traductores pueden usar IA para aumentar su eficiencia en traducciones de ámbito general mientras se buscan un nicho en campos especializados en los que la IA es menos precisa o en áreas que requieren creatividad humana.

Material de referencia

(Imagen del encabezado © Photo AC.)