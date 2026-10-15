El censo de Japón pone de relieve la aceleración del declive demográfico

La población de Japón volvió a descender en el censo nacional de 2025, a un ritmo más rápido que en 2020.

Tokio registra el único aumento en el número de habitantes

Según los datos publicados por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, el censo de Japón de 2025 situó la población del país en 122.972.528 habitantes a fecha de 1 de octubre, 3,2 millones menos que en el censo anterior, realizado en 2020. Japón lleva a cabo un censo cada cinco años. Tras registrar su primer descenso de población en 2015, la tendencia se mantuvo en 2020 y se acentuó en 2025, cuando se produjo la mayor caída hasta la fecha. La tasa de disminución pasó del 0,7 % en 2020 al 2,5 % en 2025.

Tokio fue la única de las 47 prefecturas de Japón que registró un aumento de población. Otras siete prefecturas que habían experimentado un crecimiento en 2020 —Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Shiga, Fukuoka y Okinawa— volvieron a perder habitantes, lo que pone de manifiesto que el declive demográfico también afecta a las grandes áreas metropolitanas.

Del total de habitantes, 119.131.935 eran ciudadanos japoneses (el 96,9 %), lo que supone una disminución de 4.266.973 personas respecto a 2020. En cambio, la población extranjera alcanzó un máximo histórico de 3.840.039 residentes (el 3,1 %), tras aumentar en 1.093.525 personas. China fue el principal país de origen de los residentes extranjeros, con un 24,0 % del total, seguida de Vietnam (15,9 %) y de Corea del Sur y Corea del Norte (10,4 % entre ambas).

Material de referencia (en japonés)

Datos del censo nacional, del Ministerio del Interior y de Comunicaciones

(Imagen del encabezado: © Pixta.)