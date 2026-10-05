Aumentan los casos de gripe en Japón tras un inicio de temporada adelantado

La temporada de gripe en Japón comenzó en agosto de 2026, lo que supone el segundo inicio más temprano desde 1999. Los casos siguen aumentando a medida que entramos en otoño.

La última vez que se detectó un brote de gripe en agosto fue en 2023

El número de casos de gripe (influenza) notificados por las instituciones médicas de Japón superó el 1,00 por centro entre el 17 y el 23 de agosto, correspondiente a la semana 34 de 2026, lo que indica el inicio de un brote. El número de casos fue muy superior al del mismo periodo de 2025 y continuó aumentando a lo largo de septiembre.

Se trata del segundo inicio más temprano de la temporada de gripe desde que se introdujo el sistema actual de registro en 1999; solo en 2009 comenzó antes. Asimismo, fue la primera vez que se alcanzó el umbral de brote epidémico en agosto desde 2023, cuando una epidemia en curso se prolongó desde el año anterior.

Ventilar con frecuencia y lavarse las manos al volver a casa

Entre las razones señaladas para explicar este brote estival figuran el aumento de turistas extranjeros procedentes del hemisferio sur, donde es invierno durante el verano de Japón, y la sequedad del aire en interiores provocada por el uso generalizado del aire acondicionado. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar insta a la población a tomar medidas preventivas, como evitar los lugares concurridos si se siente malestar, mantener las habitaciones bien ventiladas y lavarse las manos con jabón tras permanecer en lugares públicos.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: © Photo AC.)