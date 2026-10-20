El uso de la escritura vertical experimenta un declive en Japón

Consultar las noticias, recopilar información y leer manga son actividades que cada vez más se realizan en ordenadores y teléfonos móviles. Una encuesta sugiere que más del 30 % de los japoneses no está familiarizado con la ‘escritura vertical’.

Un cambio generacional

El japonés se escribe tradicionalmente en columnas verticales, tal como se observa, por ejemplo, en libros impresos y periódicos. En este formato, conocido como tategaki, las líneas de texto van de arriba abajo y se leen de forma secuencial de derecha a izquierda. Sin embargo, la transición digital ha hecho que el texto en horizontal sea mucho más habitual, por lo que la escritura vertical resulta cada vez menos familiar para las generaciones más jóvenes.

En la Encuesta de opinión pública sobre la lengua japonesa realizada por la Agencia de Asuntos Culturales en el ejercicio fiscal de 2025, la suma de quienes afirmaron que tienen ocasión de leer o escribir en vertical “a menudo” o “a veces” se quedó en el 67,3 %, mientras que quienes lo hacen “rara vez” o “nunca” representaron el 31,7 %.

Por grupos de edad, el mayor porcentaje de personas que tienen esas ocasiones se registró entre los jóvenes de 16 a 19 años, con un 79,5 %. Se cree que esto se debe menos a las preferencias personales que al hecho de que el texto vertical aparece en los libros de texto que leen en el ámbito académico. Entre los veinteañeros, ese porcentaje cae bruscamente al 54,8 % y, en general, tiende a aumentar con la edad.

Al cruzar los resultados con las respuestas a otras preguntas, más del 70 % de quienes tienen interés por la lengua japonesa o escriben a mano en su vida cotidiana tienen ocasiones de contacto con la escritura vertical, mientras que entre quienes no tienen ese interés o no escriben a mano el porcentaje se sitúa entre el 40 % y el 49 %.

Al preguntar a quienes respondieron que tienen ocasión de leer o escribir en vertical en qué contextos lo hacen, con la posibilidad de seleccionar múltiples respuestas, la opción más elegida fue “libros y diccionarios en papel”, con un 69,6 %, seguida de otros medios impresos, como “periódicos en papel”, con un 58,7 %, y “revistas en papel”, con un 45,4 %.

En el caso de los periódicos en papel, la diferencia generacional es considerable: el porcentaje se limita al 14,6 % entre los jóvenes de 16 a 19 años y al 20,0 % entre los veinteañeros, frente al 81,6 % entre las personas de 70 años o más, y las revistas en papel presentan una tendencia similar. A medida que avance el relevo generacional y aumente el número de lectores de periódicos y revistas en formato digital, la cultura de la escritura vertical parece destinada a perder cada vez más presencia.

La Encuesta de opinión pública sobre la lengua japonesa se realiza cada año desde el ejercicio fiscal de 1995. En el ejercicio fiscal de 2025 se enviaron cuestionarios por correo postal a 6.000 personas de 16 años o más seleccionadas al azar, y se recibieron 3.777 respuestas.

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: Photo AC.)