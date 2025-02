El índice de aprobación del Gabinete de Ishiba, por debajo del 50 % en enero

La opinión pública, al día

Los sondeos de opinión de enero de ocho de los principales medios de comunicación de Japón sobre el índice de aprobación del Gabinete de Ishiba Shigeru muestran que en general no hay grandes cambios, aunque el índice de desaprobación aumentó en cinco medios.

El índice de apoyo no cambia, la desaprobación aumenta en algunos medios

Los ocho principales medios de comunicación de Japón han publicado los resultados de sus encuestas de opinión pública correspondientes a enero de 2025. La administración del primer ministro Ishiba Shigeru, que comenzó su mandato a principios de octubre, no ha recuperado su imagen en el nuevo año, y es la primera vez que los resultados de todos los ocho medios mostraban que el índice de desaprobación superaba al de aprobación. En diciembre de 2024 solo los datos de la NHK mostraban un empate entre ambos índices, con un 38 %, mientras que en los otros siete medios ganaba la desaprobación.

Los índices de aprobación de la administración mostraron cierta variación, subiendo en cuatro medios y bajando en los otros cuatro. La encuesta del Sankei Shimbun arrojó el mejor resultado para Ishiba, con un 43,5 % de aprobación, mientras que en el Mainichi Shimbun solo el 28 % de los encuestados estaba satisfecho con el desempeño en el cargo del primer ministro. Hubo pocos cambios dramáticos, sin embargo, en sus índices con respecto a diciembre; la mayor variación, de 3 puntos menos, se dio en el Asahi Shimbun, y la mayoría de los medios señalaron que sus índices se mantenían básicamente estables.

El índice de desaprobación del Gobierno de Ishiba subió ligeramente en cuatro medios, llegando a más del 50 % en tres: Asahi Shimbun (un salto de 8 puntos desde diciembre), Mainichi y Nikkei. NHK, con el número más bajo de desaprobación para el primer ministro, informaba que el 40 % de los encuestados veían desfavorablemente el Gobierno de Ishiba. Kyōdō News también vio el número de desaprobación aumentar considerablemente de un mes a otro, subiendo 6,1 puntos hasta el 49,2 %.

Según la encuesta de Jiji Press, el 28,2 % de los encuestados aprobaban el desempeño de Ishiba, 1,4 puntos más que en diciembre, mientras que el 40,3 % mostraba su desaprobación, un punto menos. La brecha entre estas calificaciones sigue siendo grande, 12,1 puntos, pero se ha reducido 2,4 puntos en términos mensuales.

Reunión con el presidente estadounidense Donald Trump

La coalición formada por el Partido Liberal Democrático y su socio menor, el Kōmeitō, no tiene la mayoría absoluta de escaños en la Cámara de Representantes. El Gobierno de Ishiba se encuentra, por tanto, en una posición precaria, ya que necesita conseguir el apoyo de varios partidos de la oposición y otras formaciones para aprobar proyectos de ley o formular presupuestos. El 11 de enero, al hablar con periodistas en Indonesia tras una cumbre con el presidente Prabowo Subianto, señaló su intención de explicar con cuidado y sinceridad las posiciones de su Gobierno a los partidarios de los partidos de oposición y los votantes no afiliados para lograr que comprendan sus puntos de vista, aunque eso no significaba que fueran a aceptar todo lo que se dijera.

El 7 de febrero, Ishiba se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump por primera vez. En su discurso de política exterior pronunciado para abrir la sesión regular de la Dieta el 24 de enero, Ishiba manifestó su deseo de trabajar con Trump “para compartir nuestro entendimiento sobre diversas cuestiones económicas y de seguridad, confirmar áreas para una mayor cooperación y llevar la alianza entre Japón y Estados Unidos a nuevas alturas”. La calificación de los resultados de su reunión con el presidente será un factor potencial de mejora de los índices de apoyo en el país.

Sin embargo, puede que estas mejoras sean difíciles de conseguir. Los escándalos financieros siguen asolando el PLD, el más reciente de los cuales fue la acusación al responsable de la contaduría del partido de la asamblea metropolitana de Tokio de no informar sobre los ingresos de las fiestas de recaudación de fondos. Siguen apareciendo nubes oscuras sobre el partido antes de las elecciones metropolitanas previstas para junio de este año y la contienda nacional para la Cámara de Consejeros prevista para julio.

(Artículo traducido del original en japonés. Imagen del encabezado: Ishiba Shigeru entrega la Copa del Primer Ministro al luchador de sumō Hōshōryū, ganador del torneo de Año Nuevo, el 26 de enero en Ryōgoku, Tokio; fotografía de grupo - Jiji Press.)