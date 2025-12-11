Takaichi Sanae se mantiene fuerte en las encuestas en su segundo mes en el poder

La opinión pública, al día

Los sondeos de opinión realizados en noviembre de 2025 por los principales medios de comunicación japoneses muestran un índice de aprobación estable para la primera ministra Takaichi Sanae.

La “luna de miel” de Takaichi Sanae continúa en los sondeos

Los resultados de noviembre de 2025 ya están disponibles para todas las encuestas de opinión pública que los principales medios de comunicación de Japón realizan cada mes con el fin de medir el índice de apoyo al Gobierno actual. La primera ministra Takaichi Sanae obtuvo un fuerte respaldo a su Administración en todos los sondeos, destacando especialmente el de la agencia Kyōdō News, en el que su índice de aprobación subió 5,5 puntos porcentuales hasta alcanzar el 69,9 %. NHK y Jiji Press, que realizaron sus primeras encuestas desde que asumió el cargo el 21 de octubre, registraron niveles de apoyo similares, del 66 % y el 64 %, respectivamente.

Todas las encuestas situaron las valoraciones negativas hacia la nueva administración en niveles bajos, alrededor del 20 %. Con excepción del sondeo de Kyōdō, donde este índice descendió 6,7 puntos respecto a octubre, apenas hubo variaciones mensuales en el sentimiento negativo hacia el Gobierno de Takaichi en ningún estudio.

La primera ministra Takaichi se impuso una agenda diplomática exigente durante octubre y noviembre, con una cumbre en Tokio con el presidente estadounidense Donald Trump, seguida de la cumbre del APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Corea del Sur y la reunión del G20 en Sudáfrica. Esto podría haber impulsado sus índices de apoyo; como señaló Jiji, su condición de primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en la historia de Japón elevó las expectativas en torno a su Administración, y la intensa actividad diplomática en las primeras etapas de su mandato fue recibida mayoritariamente de forma positiva.

La controversia sobre Taiwán no afectó a su índice de popularidad

Numerosos gobiernos en los últimos años han visto caer notablemente sus índices de apoyo en el segundo sondeo realizado tras su llegada al poder, después de un primer “efecto luna de miel”. Sin embargo, como señaló el diario Yomiuri, con un 71 % de aprobación en octubre seguido de un 72 % en noviembre, Takaichi está rompiendo la tendencia, al igual que casos poco frecuentes como los de Koizumi Jun’ichirō en 2001 y Abe Shinzō en 2012, cuando asumió el cargo de primer ministro por segunda vez. Por su parte, el diario Asahi otorgó una evaluación positiva a la nueva líder de Japón por mantener en su segundo mes un nivel de apoyo inicial históricamente alto.

Una posible sombra apareció en este panorama prometedor el 7 de noviembre, cuando la primera ministra Takaichi afirmó en una sesión presupuestaria de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) que una “contingencia en Taiwán” (un intento militar de China por reclamar la isla) podría representar una “crisis que amenace la supervivencia de Japón como nación”, lo que haría necesario ejercer el derecho de autodefensa colectiva. La furiosa respuesta de Pekín ha supuesto un golpe para la economía japonesa en forma de una reducción del número de turistas procedentes del continente.

A pesar de ello, la opinión de los encuestados japoneses ha sido en general positiva respecto al manejo de Takaichi de esta cuestión. En la encuesta de Nikkei, un 55 % de los participantes consideró apropiada su declaración, mientras que en el sondeo del diario Mainichi, el 50 % de quienes respondieron a la pregunta sobre el tema afirmó no ver nada incorrecto en sus palabras.

Un vistazo a las tendencias de las encuestas de la agencia Jiji sobre los niveles de aprobación de administraciones sucesivas en los últimos años muestra con especial claridad el fuerte apoyo que recibe Takaichi. Durante un período de 28 meses, que comenzó durante el mandato de Kishida Fumio y continuó a lo largo del Gobierno de Ishiba Shigeru, la desaprobación superó de forma constante a la aprobación. Esa tendencia parece haberse revertido con firmeza desde la llegada de Takaichi al cargo.

(Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae responde a las preguntas de la oposición en la Dieta Nacional el 26 de noviembre de 2025. © Jiji.)