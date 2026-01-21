La primera ministra Takaichi Sanae terminó el 2025 con un alto índice de aprobación

La opinión pública, al día

Los sondeos de opinión de los principales medios de comunicación japoneses sugieren que la primera ministra Takaichi Sanae concluyó el año con buenos resultados. ¿Podrá conservar un alto índice de apoyo en el 2026?

Takaichi concluye el 2025 con un rendimiento estable

Los principales medios de comunicación de Japón han publicado los resultados de sus encuestas de opinión pública correspondientes a diciembre, en las que se tomó el pulso al sentir de la ciudadanía respecto a la primera ministra Takaichi Sanae y a su Gobierno. En general, su desempeño fue sólido: su índice de aprobación se mantuvo estable en una encuesta, descendió ligeramente en cuatro y aumentó en tres. La mayor variación se registró en el sondeo de la agencia Jiji Press, donde su nivel de apoyo cayó 3,9 puntos porcentuales con respecto a noviembre, hasta situarse en el 59,9 %.

En cuatro de las ocho encuestas, Takaichi alcanzó sus mayores niveles de apoyo desde que asumió el cargo en octubre de 2025: un 75,9 % en el sondeo del Sankei Shimbun, un 67 % en el del Mainichi Shimbun, un 75 % (sin cambios respecto a noviembre) en el del Nikkei y un 73 % en el del Yomiuri Shimbun.

Las valoraciones negativas hacia la Administración de Takaichi siguieron siendo bajas, en el rango del 10 % y el 20 % bajo.

Al analizar las encuestas en las que se pedía a las personas consultadas comentar los motivos de sus respuestas, tanto el sondeo del Mainichi como el de la agencia Kyōdō constataron que las valoraciones positivas ganaron impulso tras la decisión de elevar el umbral mínimo para la tributación del impuesto sobre la renta, de 1,6 millones de yenes anuales a 1,78 millones.

Un número significativo de encuestados mencionó cualidades personales percibidas de la primera ministra como razones para apoyarla: en la encuesta del Nikkei, el 41 % citó su “carácter digno de confianza”, mientras que en la del Mainichi nada menos que el 57 % afirmó que podía “confiar en su liderazgo”. Con todo, también hay indicios de que la opinión pública espera resultados tangibles de su administración: el principal motivo para respaldar a Takaichi en el sondeo de Kyōdō fueron las expectativas sobre sus políticas económicas (27,7 %), mientras que en la encuesta del Yomiuri un 29 % de los encuestados señaló su esperanza en los resultados de las políticas.

¿Buenos resultados para la primera ministra, aunque no para su partido?

Algunos análisis, en particular los del diario Nikkei, ven similitudes entre el fuerte respaldo popular que Takaichi recibió en los inicios de su Administración y el que tuvieron otras figuras de larga trayectoria en la escena política japonesa, como Koizumi Jun’ichirō (2001–2006) y Abe Shinzō (2012–2020), este último durante su segundo mandato. La cobertura del Yomiuri señaló que sus índices de apoyo, que se han mantenido por encima del 70 % durante más de dos meses tras su investidura, solo quedan por detrás, en términos numéricos, de los registrados por Hosokawa Morihiro (1993–1994) y Koizumi.

En comparación con los niveles de apoyo de hace exactamente un año (los del entonces primer ministro Ishiba Shigeru en el mismo punto de su mandato en el que ahora se encuentra Takaichi), las cifras de esta última son aproximadamente el doble. Sin embargo, esto no se está traduciendo en un aumento equivalente del respaldo al Partido Liberal Democrático, que preside y que apenas se sitúa unos puntos por encima del nivel de finales de 2024, en la franja del 20 % al 30 %. Resulta evidente que la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en Japón tendrá que seguir buscando la manera de transformar su popularidad personal en un apoyo más amplio a su partido.

(Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae posa junto a una foto de ella y el presidente estadounidense Donald Trump durante una exposición fotográfica en Nihonbashi, Tokio, el 22 de diciembre de 2025. © Jiji.)