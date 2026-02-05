Takaichi mantiene su popularidad de cara a las elecciones pese a un ligero descenso en las encuestas de enero

La opinión pública, al día

La primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, sigue manteniendo un alto apoyo popular en los últimos sondeos de opinión. Pese a una ligera caída, sus índices de aprobación siguen siendo altos de cara a las elecciones generales.

¿Está perdiendo el apoyo popular en el nuevo año?

Los sondeos mensuales de opinión pública realizados por ocho de los principales medios de comunicación japoneses siguen la evolución del nivel de apoyo a la Administración de la primera ministra Takaichi Sanae. En enero de 2026, estas encuestas mostraron un descenso en la valoración positiva de la jefa de Gobierno y de su gabinete: solo uno de ellos reflejó un respaldo superior al 70 % (frente a tres en diciembre), mientras que seis situaron el apoyo en el rango del 60 % (cuatro en el mes anterior).

Solo una encuesta, la de la agencia Jiji Press, mostró un aumento del apoyo a Takaichi, con una subida de 1,1 puntos hasta el 61,0 %. El mayor cambio negativo, por su parte, se registró en el sondeo del Mainichi Shimbun, donde el respaldo cayó 10 puntos, hasta el 57 %. El Yomiuri Shimbun, que observó una bajada de 4 puntos, señaló que, pese a este retroceso, la primera ministra seguía gozando de un alto nivel de apoyo entre la ciudadanía.

Dicho esto, las tasas de desaprobación de la Administración Takaichi aumentaron en las ocho encuestas. El mayor incremento se dio en el sondeo del Yomiuri, donde la desaprobación subió 9 puntos, hasta el 23 %. El aumento más moderado se registró en la encuesta de Jiji, que situó la desaprobación en el 15,1 %, 1,5 puntos más que en diciembre.

Tras su sondeo mensual de mediados de mes, NHK llevó a cabo una segunda encuesta inmediatamente después de que Takaichi disolviera la Cámara de Representantes (Cámara Baja) de la Dieta el 23 de enero, y constató una caída de 3,1 puntos en el plazo aproximado de una semana, hasta situar la aprobación en el 58,8 %.

El electorado, atento a las cuestiones clave de las elecciones

Las personas que participaron en las encuestas mostraron una valoración poco entusiasta de la decisión de Takaichi de disolver la Cámara Baja de la Dieta y convocar elecciones anticipadas. En el sondeo del Mainichi Shimbun, quienes afirmaron que “desaprueban” o “se oponen” a la decisión representaron el 41 % del total; esta cifra ascendió al 47,3 % en el caso de la agencia Kyōdō News, al 50 % en el Asahi Shimbun y al 52 % en el Yomiuri. En conjunto, las valoraciones negativas sobre la convocatoria electoral de Takaichi superaron a las positivas en siete de las ocho encuestas.

Las votaciones se celebrarán el 8 de febrero para elegir a los próximos miembros de la Cámara de Representantes. Entre los principales temas que centran la atención del electorado a la hora de decidir su voto se encuentran la política económica orientada a frenar el aumento de los precios y otros factores que afectan a los hogares, las cuestiones de bienestar social como las pensiones y la atención médica, así como la política exterior y de seguridad en el ámbito internacional.

(Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi, a la izquierda, y Fujita Fumitake, del socio de coalición Nippon Ishin no Kai, se fotografían juntos después de un debate entre líderes de partidos politicos el 24 de enero de 2026, celebrado en Chūō, Tokio. © Jiji.)