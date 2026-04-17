El Gobierno de Takaichi pierde apoyo en las encuestas de marzo en Japón

La opinión pública, al día

Los resultados de las encuestas de opinión mensuales realizadas por los principales medios de comunicación japoneses en marzo de 2026 sugieren que la primera ministra Takaichi Sanae sigue gozando de popularidad, aunque ha registrado un descenso en seis de las encuestas que evalúan la opinión pública sobre su gestión.

Un cambio de tendencia

Las encuestas mensuales de opinión pública realizadas por los principales medios de comunicación de Japón revelaron en marzo de 2026 que la primera ministra, Takaichi Sanae, afrontó por fin un descenso en su popularidad. En el sondeo de la NHK, su índice de aprobación cayó 6,6 puntos, al igual que en las encuestas del diario Sankei Shimbun (4,9 puntos menos) y de la agencia Jiji Press (4,5 puntos menos), así como, en menor medida, en las de Kyodo News, Asahi Shimbun y Mainichi Shimbun. En seis de estas ocho encuestas, Takaichi había registrado un aumento en febrero, impulsada por la victoria del Partido Liberal Democrático en las elecciones a la Cámara de Representantes (Cámara Baja), pero esta vez la tendencia se invirtió.

En su cobertura de los resultados de la encuesta, Jiji Press señaló la relación entre el declive en el índice de apoyo a Takaichi Sanae y un escándalo relacionado con la entrega de obsequios con valor monetario a todos los miembros del PLD en la Cámara Baja. En total, el 45,7 % de los encuestados en el sondeo de Jiji consideró que estos regalos constituían un problema para la primera ministra; por su parte, la encuesta de Kyodo News reveló que nada menos que el 65,7 % de los participantes los consideraba inapropiados.

En marzo de 2025, el entonces primer ministro, Ishiba Shigeru, vio caer sus índices de apoyo tras saberse que había distribuido vales de regalo a 15 nuevos diputados de la Cámara de Representantes del PLD. En comparación, el impacto en los niveles de apoyo de Takaichi en esta ocasión no parece haber sido tan grave; como señaló Asahi Shimbun en la información que acompañaba a los resultados de su encuesta, fueron relativamente pocos quienes consideraron que sus faltas estuvieran al mismo nivel que las de Ishiba el año anterior.

El impacto de la cumbre Japón-EE. UU. sigue siendo considerable

La cumbre celebrada el 19 de marzo entre Takaichi Sanae y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo lugar antes de que se realizaran tres de las encuestas de opinión. En dos de ellas, llevadas a cabo por los diarios Yomiuri y Nikkei, los índices de apoyo al Gobierno de Takaichi aumentaron con respecto al mes anterior: el 69 % de los encuestados por Yomiuri y el 65 % de los de Nikkei declararon tener una impresión favorable de su desempeño en la cumbre. Por su parte, la encuesta de Mainichi Shimbun registró una ligera caída en su nivel de apoyo, aunque analizó sus cifras como “todavía altas, ya que la primera ministra no ha sufrido un revés serio tras su reunión con el presidente estadounidense”.

Dicho esto, el sondeo de Yomiuri sí reflejó un leve descenso en su índice de favorabilidad en comparación con la encuesta realizada a finales de febrero, poco después de que Takaichi formara su nuevo gabinete tras las elecciones generales anticipadas.

Las encuestas de Jiji Press a lo largo de los cinco meses que Takaichi lleva en el poder muestran que ha mantenido un sólido nivel de apoyo en torno al 60 %. Esta cifra es aproximadamente el doble de la que registraba Ishiba Shigeru en octubre de 2025, al final de su mandato, y el triple de la de Kishida Fumio justo antes de que su administración llegara a su fin en septiembre de 2024.

(Imagen del encabezado: la primera ministra Takaichi Sanae en la Dieta Nacional el 26 de marzo, informando sobre su viaje a Washington D.C. ese mes. © AFP/Jiji.)